NAJLEPŠA VEST: Ove jeseni 200 prvaka više u Beogradu

BEOGRAD - U klupe prestoničkih osnovnih škola 2. septembra sešće 16.925 prvaka, što je za oko 200 najmlađih đaka više nego u odnosu na prošlu godinu, izjavio je gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.



Gak je istakao da će nastava početi u istom broju škola i isturenih odeljenja u kojima se odvijala i prošle školske godine.



- Najbitnije je da su beogradske škole spremne za 2. septembar, što su potvrdili i direktori sa kojima smo u konstantnoj vezi. Na povratak u matične škole sačekaće još neko vreme đaci OŠ „1300 kaplara” i OŠ „Nikola Tesla” u Leštanima. Prva se detaljno rekonstruiše, a za drugu se gradi iz temelja potpuno nov objekat - naveo je Gak u razgovoru za Politiku.



Kako je rekao, gradnja nove škole u Leštanima, čiji đaci u toku radova nastavu pohađaju u OŠ „Miloje Vasić”, počela je krajem aprila.

– Hrabro smo ušli u taj projekat i već se poprilično odmaklo sa radovima. Za ovaj projekat Kancelarija za javna ulaganja nam je odobrila 540 miliona dinara. Sama gradnja ne može da se odvija brže, koliko god su se neki ranije hvalili da su škole gradili za 100 dana, jer onda kvalitet trpi – istakao je Gak, dodajući da se punom parom radi i u „1300 kaplara”, čiji školarci su privremeni đaci škola „Stevan Sinđelić” i „Arčibald Rajs”.



Prema njegovim rečima, prošle godine je za nabavku računara, klupa, tabli i druge opreme koja je neophodna školama, Sekretarijat izdvojio 150 miliona dinara, dok je sada već u avgustu ta cifra premašena i do sada za te namene u 2019. utrošeno je 180 miliona dinara.



– Svi ispravni zahtevi škola su odobreni. Želim da sve škole upristojimo. Poređenja radi, 2012. i 2013. budžet grada za sektor obrazovanja bio je 86 miliona evra, a danas je 190 miliona evra - rekao je Gak.



On je najavio da bi preporod u toku nove školske godine trebalo da osete i osmoletke „Vladislav Ribnikar”, „Vladimir Rolović” i „Sveti Sava”, jer, kako je istakao, uveliko su spremni projekti za nove investicije u prestoničke obrazovne ustanove.



- Ovaj investicioni ciklus ne sme da stane. U planu su i obimni radovi u školama „Vlada Obradović Kameni”, „Rade Drainac”, „Kneginja Milica”, kao i u Trgovačkoj, Dvanaestoj gimnaziji i drugima – najavio je Gak.



Sekretar je naglasio da je mirijevska OŠ „Pavle Savić” ove godine prvi put beogradska škola sa najviše upisanih prvaka, njih 310, te da je jasno da je ovom mladom naselju, koje se ubrzano širi, potrebna još jedna škola pored postojećih.



– Gradnja je svakako u planu, a možda bi mogla da počne već naredne godine. Osim toga, „Mreža škola” predviđa za naredne godine i novu školu na Bežanijskoj kosi - rekao je on i dodao da se izgradnja škola u Beogradu danas planira racionalno, u skladu sa potrebama i na osnovu analiza.



Komentarišući sektor predškolskog obrazovanja, Gak je istakao da je u prestoničkim vrtićima trenutno 60.000 dece, a u privatnim, o trošku grada, boravi još 18.000 mališana.



Kako je rekao, novoupisane dece u državnim obdaništima trenutno je 11.400 i da je, kada je reč o ovoj temi, pritisak na grad sada značajno manji, jer je urađen dobar posao u prethodne tri godine u vezi sa predškolskim obrazovanjem.



– Pre svega, tri godine je bilo na listi čekanja 10.000 mališana, a radnu 2019/2020. počećemo sa 2.000–2.300 mališana na listi čekanja, ali ni to nije krajnja lista, zato što ćemo od 1. septembra otvarati neke nove objekte koje smo najavljivali, a koji su spremni. Prvi među njima je prostor u OŠ „Jovan Cvijić” za predškolce – zaključio je sekretar.

(Kurir.rs/Beoinfo/Politika)

