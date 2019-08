Vesić: Mladenovac i Sopot povezujemo BG vozom

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je da će Grad Beograd od 1. septembra finansirati polaske BG voza na relaciji BG Centar - Mladenovac.

"Grad Beograd posebnu pažnju pridaje saobraćajnom povezivanju svih delova grada i zato smo zajedno sa kompanijom Srbijavoz pokrenuli linije BG voza od Mladenovca do stanice Beograd Centar, odnosno popularnog Prokopa. Od 1. septembra ove godine vozovi će iz stanice Beograd Centar polaziti za Mladenovac u 04:22, 15:56 i 16:56 časova dok će iz Mladenovca polaziti za Beograd u 05:47, 06:07 i 18:32 sati, rekao je Vesić.

On je saopštio da će "ovom linijom sa centrom Beograda biti povezan i Sopot preko stanice Đurinci".

Vesić je dodao da je grad Beograd još početkom ove godine pokrenuo inicijativu u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Železnici Srbije da se pokrenu ove linije BG voza i da su naišli na podršku.

"Zato im se danas zahvaljujemo na razumevanju i podršci kako bi Beograd uspešnije bio saobraćajno povezan, kazao je Vesić i dodao da će tokom vremena broj linija za Mladenovac biti povećavan kako kapaciteti železnice to budu dozvoljavali jer u toku je rekonstrukcija pruge.

"Želim da iskoristim priliku da najavim da će početkom decembra BG voz početi da saobraća i do Lazarevca preko Barajeva što znači da će i ove dve beogradske opštine biti povezane BG vozom sa centrom Beograda, najavio je Vesić u saopštenju i dodao da grad Beograd pregovara sa gradom Pančevom da se postojeće linije BG voza produže od Ovče do Pančeva kako je to bilo nekada.

foto: Beoinfo

- BG voz je značajan deo našeg sistema javnog prevoza a nezavisno od projekta izgradnje metroa radićemo nove linije BG voza, poručio je zamenik gradonačelnika.

- Za treću liniju liniju BG voza od Makiša do Ade Huje, za koju tek treba da se urade studije potrebna su mala ulaganja odnosno treba da se uredi 700 metara trase da bi se postojeća železnička infrastruktura povezala sa budućim metroom, rekao je Vesić i dodao da ta trasa ne traži mnogo ulaganja, ali su nam potrebama nova vozna sredstva.

"Nove kompozicije biće nam neophodne zbog drugih budućih linija BG voza, pre svega onih do Surčina i aerodroma i to je posao koji nas čeka narednih godina - ukazao je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir