GORAN VESIĆ: Otvaranje obnovljenih ulica rasteretiće saobraćaj!

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da se u Beogradu 1. septembra završavaju radovi na nekoliko centralnih ulica, a među njima će za saobraćaj biti otvoreni Trg Republike, Karađorđeva i Topličin venac, te će to, kako kaže, rasteretiti saobraćaj čije se povećanje očekuje početkom školske godine.

Gostujući na RTS-u, Vesić je kazao da će Beograđani 1. septembra dobiti trg kakav imaju svi veliki evropski gradovi, njime će krenuti trolejbuski, autobuski i automobilski saobraćaj, postavljena je nova rasveta, ugrađeno je šest pametnih klupa, zasađeno 19 stabala zelenila, a na raspolaganju će biti i besplatan internet.

Vesić je najavio da će u narednih mesec dana biti očišćen i spomenik Knezu Mihailu, koji, podseća, dugo nije čišćen.

Trg će, prema njegovim rečima, postati manifestacioni trg na kome će se održavati niz kulturnih događaja, a prvi među njima biće predstava Narodnog pozorišta 8. septembra.

Osim Trga, navodi Vesić, biće puštena za saobraćaj i Karađorđeva ulica, ali će se u toj ulici nastaviti radovi na izgradnji trotoara i keju.

- U drugoj fazi, počećemo da radimo kej od Beogradske tvrđave do Brankovog mosta. Kej će izgledati isto kao Beograd na vodi, s dečjim igralištima, biciklističkim stazama - rekao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika kaže da će 1. septembra biti završeni i Topličin venac i Park vojvode Vuka, dok će dan ranije početi da funkcioniše "vrabac servis" - četiri mala električna autobusa koja će besplatno voziti građane i turiste kroz pešačku zonu.

Osim toga, u subotu će početi da rade i potapajući stubići koji okružuju pešačku zonu oko Knez Mihailove, a koji zahvaljujući kameri prepoznaju tablice i na taj način omogućavaju da ulaze vozila hitne pomoći, policijska kola ili građani koji žive u pešačkoj zoni.

Otvaraju se raskrsnice na "četiri bulevara"

Govoreći o projektu "četiri bulevara", koji podrazumeva rekonstrukciju ulica Kraljice Marije, 27. marta, Džordža Vašingtona i Cara Dušana, kaže da će 1. septembra tri velike raskrsnice - Starine Novaka, Bulevar despota Stefana i Takovske, biti otvorene.

- Deo od Starine Novaka do Stanoja Glavaša biće pušten do 1. septembra, do 10. septembra biće završen deo do Takovske, a što se tiče od Ruzveltove do 27. marta problem sa tom ulicom je što su majstori pronašli kanalizacione cevi koje su starije nego što je pisalo projektom. To je produžilo radove - naveo je Vesić i dodao da očekuje da će i ti radovi biti gotovi tokom septembra, a da kompanije koje rade neće plaćati penale jer su radovi produženi iz objektivnih razloga.

Na pitanje da li će 2. septembra ponovo biti gužve u Beogradu, Vesić je kazao da je Beograd veliki grad gde se mesečno registruje 4.000 novih automobila, te zbog toga u određenim delovima dana, kao i u ostalim velim gradovima, postoje gužve.

Vesić kaže i da je imao sastanak sa saobraćajnom policijom i Sekretarijatom za saobraćaj koji su u poslednjih desetak dana proveravali raskrsnice, menjali dužinu svetla na semaforima, a od septembra, najavljuje, na svim većim raskrsnicama biće postavljeni saobraćajni policajci.

"Samoregulišući" semafori

Najavio je i da će Grad Beograd početkom septembra potpisati ugovor sa kompanijom "Simens", koja je dobila na tenderu za postavljanje adaptivnog sistema saobraćaja, a to znači da će već na jesen semafori na 150 beogradskih raskrsnica sami, na osnovu gustine saobraćaja, menjati dužinu svetla.

- Taj sistem će nam pomoći da se bitno ubrza saobraćaj - rekao je Vesić.

Upitan za sudar dva autobusa i putničkog automobila koji se dogodio jutros u Beogradu, Vesić je kazao da je autobus poslat na tehnički pregled, te će se razlog nezgode naknadno utvrditi.

- Očigledno ovde nije bio ljudski faktor, ovde je problem kvar na autobusu. Kada se završi tehnički pregled, znaćemo tačno šta je razlog i preuzećemo određene mere - rekao je Vesić.

