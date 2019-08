OVO JE NOVO LICE TRGA REPUBLIKE: Pogledajte kako stvarno izgleda! (FOTO)

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Goran Vesić podelio je danas na svom Fejsbuk profilu fotografije rekonstruisanog Trga republike koji će građani moći uskoro da vide!

Evo kako izgleda...

- Posle 150 godina, Trg Republike napokon dobiće pravu fizionomiju. To će biti zona usporenog saobraćaja, zbog čega smo i stavili granitne kocke. Trg će biti opremlJen potapajućim stubićima sa kamerama, imaće 'pametne klupe', besplatni vaj-faj", rekao je ovim povodom Vesić. Naveo je da plato na trgu ima i 19 stabala više nego ranije.

Podseća da će se, nakon otvaranja pristupiti i restauraciji Spomenika knezu Mihailu, ali će to biti detaljno čišćenje i zaštita spomenika, bez većih radova.

Istog dana, za vozače biće prohodna i Karađorđeva ulica, za koju, kako Vesić navodi, nije urađena obična rekonstrukcija, već i humanizacija tog dela grada.

Ovaj potez je delimično završen, a radovi na trotoaru i Savskom keju biće izvođeni u narednom periodu.

Vesić navodi da to nije bila samo rekonstrukcija ulice koja podrazumeva zamenu instalacija i asfaltiranje, već da će sada, umesto trotoara na samo dva metra od ulaza u zgradu, biti trotoara širokih od 10 do 12 metara, kako bi stanari mogli decu da puste bezbedno, a ne da razmišljaju o tome da li će naići neki kamion. Uređene su sve fasade, pa će sada ovaj deo grada, sa kojim se većina stranaca prvi put susretne, konačno biti umiven, dodao je Vesić.

Kada je reč o radovima u ulicama Kraljice Marije, 27. marta i Džordža Vašingtona, deo mašina će i posle 1. septembra ostati na pojedinim potezima, ali će građani moći da bez zastoja prolaze od Starine Novaka do Stanoja Glavaša i kroz tri raskrsnice. Do sredine septembra trebalo bi da bude završena i deonica od Stanoja Glavaša do Takovske.

Vesić je pojasnio da su problem na potezu od Ruzveltove do Starine Novaka cevi koje nisu bile povezane, što je usporilo radove. Očekuje se da taj potez bude gotov do početka oktobra, a Dušanova i Džordža Vašingtona do kraja godine.

Vesić je najavio i da će zaokruživanje celine pešačke zone biti postignuto završetkom radova na Topličinom vencu, na kome će 31. avgusta biti izveden dečji koncert. Biće potapajućih stubića, koji će regulisati ulazak vozila u zonu za pešake, koji će biti postavljeni na 17 mesta.

(Kurir.rs/Tanjug/Večernje novosti)

Kurir