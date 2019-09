POJEDINE DEONICE NAKON REKONSTRUKCIJE PUŠTENE U SAOBRAĆAJ: Raskrsnica Bulevara despota Stefana i Džordža Vašingtona ponovo prohodna

Rakrsnica ulice Džordža Vašingtona i Despota Stefana puštena je danas u saobraćaj i radi u punom profilu od četiri saobraćajne trake.

Radovi su i dalje u toku na potezu od Kraljice Marije, preko Ulice 27. marta i u Džordža Vašingtona.

Iz gradske uprave kažu da očekuju da deonica od Ruzveltove do Starine Novaka bude završena do 5. oktobra, od Starine Novaka do Stanoja Glavaša 15. septembra, a od Takovske do Despota Stefana 19. novembra.

"U delu od Takovske do Stanoja Glavaša saobraćaj je već počeo da funkcioniše, tako da će i to smanjiti gužve", rekao je gradski sekretar za saobraćaj Dušan Rafailović.

Karađorđeva ulica je od juče u potpunosti otvorena za dinamički saobraćaj, a na toj deonici preostalo je da se urade pešačke staze i trotoari, koji će biti mnogo širi i veći nego ranije.

Rafailović je uputio apel vozačima da budu obazrivi u saobraćaju zbog većeg broja dece i početka nove školske godine.

(Kurir.rs/Tanjug)

