ZATVARA SE CENTAR BEOGRADA: U petak i subotu promene u saobraćaju zbog promocije najmlađih oficira Vojske Srbije

Tokom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije, u petak i u subotu, u pojedinim delovima dana, za saobraćaj će biti zatvorene pojedine centralne ulice.

Ulice će biti zatvorene u petak, od 16.30 do 22.30 sati, zbog generalne probe, kao i u subotu od osam do 14.30 časova, zbog svečane promocije novih oficira ispred Doma Narodne skupštine Srbije.

Kako je saopštio Sekretarijat za saobraćaj, izmene se odnose na deonice: - Trg Nikole Pašića, - Takovska, od Svetogorske do Bulevara kralja Aleksandra, - Bulevar kralja Aleksandra, od Beogradske do Kneza Miloša, - Kneza Miloša, od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra, - Dečanska, od Terazijskog tunela do Trga Nikole Pašića, - Resavska, od Krunske do Bulevara kralja Aleksandra, - Vlajkovićeva, od Trga Nikole Pašića do Majke Jevrosime.

Svečanost povodom promocije oficira biće održana u subotu, 14. septembra, u 11 sati.

(Kurir.rs/Tanjug)

