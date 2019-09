PROTIVNICI PARADE PONOSA BLOKIRALI CENTAR GRADA: Na raskrsnici kod Skupštine i policija (FOTO)

Manja grupa građana blokirala je saobraćaj na uglu Bulevara kralja Aleksandra, Takovske i Kneza Miloša, kako bi izrazili nezadovoljstvo povodom održavanja Parade ponosa u Beogradu.

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

Okupljeni građani nose srpske zastave, pravoslavne ikone, krstove i pevaju pravoslavne pesme.

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

Oni nose i transparente na kojima piše "Nemoral i gej sramotu nikad više u javnom životu" i "Pravoslavni Srbine, politka je leglo izdaje, laži, masonstva i pederastije"

Grupu građana obezbeđuje veliki broj pripadnika policije a i inače je u gradu primetan povećan broj policijskih vozila.

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

Okupljeni su poručili da je parada "genocid nad srpskim narodom" i da bi svaki pravoslavni hrišćanin trebalo da se bori protiv "takvog zla".

Kažu da je dužnost svakog pravoslavnog hrišćanina da izađe na ulice i da se bori protiv nemorala i laži jer je ulica uvek bila mesto dostojanstva i vaspitanja, a da je sve što je lažno na društvenim mrežama.

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

Okupljanje za Prajd pod sloganom "Ne odričem se" počeće od 16 sati ispred hotela "Hilton" u Kralja Milana, a šetnja će početi u 17 sati.

Učesnici će proći ulicom Kralja Milana, potom se uputiti ka Trgu Nikole Pašića i Skupštini grada, a potom do zgrade Vlade Srbije i Nemanjinom do parka Manjež, u kome će se zabavni program nastaviti do 23 časa.

(Kurir.rs)

Kurir