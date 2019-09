DVA DANA BEZ VODE: Suve slavine u centru Beograda, evo i u kojim ulicama

BEOGRAD - Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Palilula, od srede 18. septembra u 20 sati do četvrtka 19. septembra u 16 sati bez vode će biti potrošači u pojedinim ulicama na teritoriji ove opštine, saopštavaju iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Bez vode će biti potrošači u Starine Novaka (od Kraljice Marije do Ilije Garašanina), Bulevaru kralja Aleksandra (od Beogradske do Kneza Miloša), Kneza Miloša (od broja 27 do Bulevara kralja Aleksandra), 27. marta (od Majora Ilića do Starine Novaka), Ilije Garašanina i Miročkoj.

Na opštini Voždovac, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, u četvrtak 19. septembra od 8 sati do 24 sata bez vode će biti potrošači u Braće Jerkovića (od Darvinove do Piva Karamatijevića) i Jovana Bijelića (od Braće Jerkovića do Meštrovićeve).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Kontakt centru JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” na telefon 3 606 606, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na web adresi www.bvk.rs.

(Kurir.rs/Beoinfo)

