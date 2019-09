VESIĆ O PROJEKTIMA U BEOGRADU: Gondola će povezivati Kalemegdan i Ušće, do kraja godine otvaranje pasarele

Izgradnja metroa počinje do kraja naredne godine

Beograd će dobiti gondolu koja će povezivati Kalemegdanski park i Ušće kao što gondolu imaju Jerusalim, Njujork, Salzburg, Koblenc i mnogi drugi gradovi, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesic.

''Ovu promenu nikakva histerija agresivne manjine neće zaustaviti. U međuvremenu, do kraja godine, otvorićemo pasarelu koja je bliža Beogradskoj tvrđavi od gondole ali koja je ovima što napadaju gondolu prihvatljiva jer ju Đilas smislio pa gde da napadnu njega? Samo što je to Đilas osmislio ali nije znao da izgradi. Kao ni Slaviju, kao ni Grad na vodi'', kazao je Vesić.

Izgradnja metroa počinje do kraja naredne godine na Makiškom polju, do novembra treba da bude usvojen PDR Makiškog polja, a zatim ce Vlada proglasiti javni interes i počinjemo eksproprijaciju, dodao je Vesić navodeći i da kineska strana nastavlja projektovanje u fazama kroz međudržavni sporazum.

Zamenik gadonačelnika kaže da je metro istorijska stvar za Beograd, te da je zahvalan predsedniku Vučiću jer je država stala iza tog projekta.

Od vaznih projekata Vesić je pomenuo i pocetak izgradnje fabrike za preradu otpadnih voda u Velikom selu, naveo ja da je zavrseno projektovanje fabrike za otpadne vode u Batajnici a da počinje projektovanje fabrike u Ostružnici.

"Prvu fazu fabrike u Velikom selu finansira Vlada Srbije, a pregovaramo sa Vladom da iz Nacionalnog investicionog plana dobijemo još 920 miliona evra da završtimo sve fabrike za preradu otpadnih voda i da izgradimo nedostajuću kanalizaciju", kazao je zamenk gradonačelnika.

Za narednu godinu najavio je početak izgradnja Novog savskog mosta, premeštanje Starog i projektovanje visećeg pešačko - biciklističkog mosta između Ade Ciganlije i Novog Beograda, a zatim i izgradnju gradskog tunela od Karađorđeve do Bulevara despota Stefana.

"2021. godine počinjemo izgradnju Mosta kod Ade Huje koji će našom unutrašnjom obilaznicom koja ide od Mirijeva preko Save Maškovića, Crnotravske, Borske i bulevara patrijarha Pavla povezati ovaj most sa Mostom na Adi. Kada tome dodamo proširenje BG voza za još dve linije od kojih će jedna iči do Surčina, aerodroma i novog naconalnog stadiona a već ove godine povezujemo Mladenovac i Lazarevac i obilaznicu oko našeg grada koju gradi Republika Srbija kao i vezu Jurija Gagrina do autoputa Miloša Velikog, uradućemo za desetak godina koliko ovi foliranti i pozeri ne bi mogli za 500 godina", naveo je Vesić.

