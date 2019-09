HOROR SNIMAK KOJI JE PRESTRAVIO SVE! ŽENA PLAŠI LJUDE NA ZVEZDARI: Usred noći igra na ulici u nošnji, kad joj neko priđe preti nožem (FOTO, VIDEO)

Jezivi snimak koji je navodno nastao u Batutovoj ulici na Zvezdari uplašio je sve.

Na njemu se vidi kako neka žena u odeći sličnoj narodnoj nošnji igra na ulici.

foto: screenshot instagram

Prema navodima čitaoca Kurira, ona noću igra kolo, a kada joj neko priđe izvadi nož i preti.

foto: screenshot instagram

- Širi se priča, kao i slike i video snimci na kojima žena, za koju kažu da nije pri sebi, obučena u nešto slično narodnoj nošnji, izleće ispred ljudi i automobila, a zatim kreće da igra nešto slično pokretima srpskog folklora. Naime, da bi stvar bila još gora, ljudi u automobilima sviraju da se skloni sa puta, a prolaznici se sklanjaju, na šta ona vadi svoj nož koji nosi sa sobom i preti ljudima -kaže za Kurir čitalac koji je želeo da ostane anoniman.

Dodaje da se to odigrava u ulici kod Gradske bolnice koja je prometna.

- Do sad nije prijavljen slučaj napada, ali postoje dokazi na kojima se vidi žena (ne vidi se lepo lice) koja igra u narodnoj nošnji a zatim juri prolaznike koji su to sve snimili. Sve ovo su podelili učenici obližnjih škola, geodetska i medicinska škola, koji su u strahu jer svakodnevno prolaze tuda - dodaje on.

Najveći strah im je, kaže upravo to da će žena povrediti neko dete iz škole ili možda trudnicu koja ne može brzo da se kreće.

Na snimcima koje nam je čitalac dostavio vidi se osoba koja igra podignutih ruku, dok na drugom dva dečaka snimaju i beže od prilike koju nije lako razaznati.

(Kurir.rs)

