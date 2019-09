KOLIMA KROZ BEOGRAD DANAS NEĆETE MOĆI: Od Slavije do Trga Republike sve zatvoreno zbog Rolerijade plus i dana na biciklima!

Otvaranje Rolerijade plus je u 10.15 sati na Terazijama, a takmičenje počinje već od 10.30

BEOGRAD - U Beogradu će danas na potezu od Slavije do Terazija biti održana manifestacija Rolerijada plus 2019.

Organizatori su najavili pet takmičarskih, šest rekreativnih i četiri zabavne zone, kao i jedan zabavni park. Svi ti sadržaji biće u Ulici kralja Milana, na svakih 200 metara između Terazija i Slavije.

Novost je da će na Rolerijadi plus ove godine, u najvećem broju trka učestvovati samo deca predškolskog uzrasta, i to tako što će svaki zainteresovani vrtić na teritoriji Beograda moći da prijavi svoj tim od desetoro dece, piše na sajtu organizatora. U masovnim trkama moći će da učestvuju deca od sedam do deset godina.

Izmene u saobraćaju Zbog održavanja manifestacije "22. Beogradska rolerijada 2019" biće izmenjen režim rada gradskog saobraćaja i to u periodu od petka od 20 časova do ponedeljka u četiri sata ujutru. I linije GSP-a radiće po izmenjenom režimu saobraćaja. Rolerijada će se održavati u ulicama Kralja Milana, Terazije i Kolarčeva pa linija 22A (Palata Albanije - Trg Trg Slavija) neće saobraćati, dok će autobusi sa linije 31 saobraćati na relaciji Trg Slavija - Konjarnik, sa oznakom 31L.

Ovogodišnji program predviđa takmičarski i zabavni deo , humanitarnu akciju, ali i druge rekreativne sadržaje za ljubitelje točkova.

Pokrovitelji događaja su Grad Beograd - Sekretarijat za sport i omladinu, uz pomoć Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, kao i Ministarstva sporta i omladine i Ministarstva pravde, pise na sajtu www.rolerijada.rs.



Beograđani danas na biciklima, sve 'Samo ne autom'

Beogradsko Udruženje građana "Ulice za bicikliste" danas po 102. put, kao i svake poslednje subote u mesecu, priređuje zajedničku mesečnu biciklističku vožnju "Kritična masa", ovog puta u okviru akcije "Samo ne autom" započete tokom Evropske nedelje mobilnosti.

Okupljanje građana koji bicikle koriste ko prevozno sredstvo, i svih drugih koji žele da im se pridruže, je danas, u subotu, u 16.30 na Trgu Nikole Pašića, a vožnja gradskim ulicama uz muziku i obezbeđenje saobraćajne policije počinje u 17 sati.

