2021. POČINJE REKONSTRUKCIJA PANČEVAČKOG MOSTA I MOSTA NA ADI HUJI: Vesić najavio i koliko kilometara trase metroa će biti izgrađeno za 5 godina

Pančevački most nije u nadležnosti Grada Beograda već "Puteva Srbije", ali to ne znači da ne razgovaramo sa našim kolegama o njegovoj rekonstrukciji, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Kako je naveo, Pančevački most je stari most koji je veoma prometan, preko njega ide i železnica, pa ga nije lako rekonstruisati.

"Da bi bio rekonstruisan mora biti potpuno zatvoren za saobraćaj, što je nemoguće bez obzira na Pupinov most. Mi ćemo 2021. godine početi da radimo most na Adi Huji, koji se nalazi na unutrašnjoj obilaznici Beograda i kada završimo taj most, tada će se steći uslovi da se u jednom trenutku zatvori Pančevački most i potpuno rekonstruiše", rekao je Vesić.

Kako je rekao, taj most se sada projektuje i on će se preko unutrašnje obilaznice spojiti sa Mostom na Adi, preko Mirijeva, Malog Mokrog Luga, Save Maškovića, Crnotravske, Borske i Patrijarha Pavla.

Govoreći o izgradnji metroa, Vesić je podsetio da je predsednik Vučić u maju potpisao Memorandum o razumevanju sa kineskom kompanijom "Pauer Čajna".

"Mi trenutno sa tom kompanijom pregovaramo o nastavku projektovanja beogradskog metroa. U međuvremenu grad je sa republikom u okviru radne grupe predvideo dinamiku po kojoj ćemo do novembra usvojiti plan detaljne regulacije za Makiško polje, nakon čega će Vlada proglasiti javni interes i krenuti u ekproprijaciju. Sledeće godine završićemo plan detaljne regulacije za šinski sistem, doneće se potrebne izmene zakona kako bismo do kraja sledeće godine počeli radove na metrou na Makiškom polju." Podsetio je da će se metro graditi narednih sedam do osam godina, a dužina će mu biti 42 kilometra.

"Kineska kompanija nam garantuje 30 kilometara za pet godina, radiće zajedno sa francuskom kompanijom "Alstom" koja će obezbediti opremu i Beograd će tada dobiti dve linije metroa što je istorijska stvar. Beograd čeka metro od 1971. godine, sve vlasti su to obećavale a mi smo prvi koji smo ovaj posao doveli do početka izgradnje", kazao je Goran Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Prva)

