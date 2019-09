ZAHVALAN GRAĐANIMA JER SU POKRENULI INICIJATIVU: Vesić prisustvovao promotivnoj vožnji produžene linije 507, napokon povezani Resnik i Rušanj (FOTO)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić prisustvovao je danas u naselju Rušanj na opštini Čukarica promotivnoj vožnji produžene linije 507 javnog gradskog prevoza. On je tom prilikom istakao da je produženje ove linije veoma važno jer su na taj način povezana naselja Rušanj i Resnik, što do sada nije bilo moguće postojećim linijama gradskog prevoza.

Vesić je podsetio da su naselja Rušanj i Resnik geografski blizu, ali i istakao da veza nije bila najbolja te je ljudima bilo teško da dođu od jednog do drugog mesta bez redovne linije javnog prevoza.

– Sada, kada je linija 507 produžena i povezuje Rušanj i Resnik, to je umnogome olakšano. Dužina trase je nešto veća od 20 kilometara u oba pravca, postavljeno je šest stanica kako bi pre svega građani Rušnja lakše došli do Resnika i tako se jednostavnije povezali sa centrom grada putem BG voza. Do sada su morali da idu na Banovo brdo, dok im je sada put znatno olakšan i time poboljšan kvalitet života, rekao je Vesić i dodao da je to suština politike i zbog toga zahvalio gradskim opštinama Čukarica i Rakovica, koje su u komunikaciji sa građanima saznale za ovaj problem i potom inicirale pronalazak rešenja.

foto: Facebook / Goran Vesić

Vesić je izrazio zahvalost i Sekretarijatu za javni prevoz koji je obezbedio sredstva, jer, kako je rekao, svaka dodatna linija znači novi trošak.

– Zahvalan sam i građanima koji su pokrenuli ovu priču, a danas smo se još jednom uverili da vođenje računa o razvoju grada znači da nijedna sitnica ne sme biti zanemarena. Važno je da svi imaju kanalizaciju, važno je da se radi na putnoj infrastrukturi, ali au važne i autobuske linije poput ove koju smo danas produžili. Beograd je grad sa puno nasleđenih problema i kontrasta, ali ukoliko nastavimo da rešavamo problem po problem, u jednom trenutku će većina teškoća sa kojima se građani susreću biti eliminsana. Svaka novina koja će popraviti kvalitet života građana u Beogradu je jednako važna, dodao je zamenik gradonačelnika.

foto: Facebook / Goran Vesić

On je rekao da se nastavlja proces širenja mreže BG voza i podsetio da su Beograd i Mladenovac sada povezani preko Sopota i Đurinaca, kao i da će se 8. decembra u tom sistemu naći još Barajevo i Lazarevac.

– U kasnijoj fazi projekta biće uvedene i nove linije u centralnom delu grada, a u planu je i povezivanje sa Pančevom. Želimo da građani svakog dela grada mogu brzo, gradskom železnicom, da stignu do centra i to je nešto što nije ostavljeno dalekoj budućnosti, već će se dogoditi veoma uskoro, zaključio je Vesić.

(Kurir.rs/Beoinfo)

Kurir