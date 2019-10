TENZIJE DRUGOG DANA ŠTRAJKA VOZAČA! GRAĐANI BESNI: Taksisti ponovo blokirali grad

Vozači taksi udruženja ponovo su juče paralisali glavni grad, Beograđani im poručuju da obustave protest jer „na ovaj način samo strada nevin narod“.

Ulice glavnog grada i juče su od 12 do 15 časova bile preplavljene vozilima taksi udruženja. Međutim, sada više nisu jedini nezadovoljni jer su se građani širom grada pobunio protiv štrajka:

Noćna mora

- Da li je moguće da nama građanima taksisti zbog ličnog nezadovoljstva uskraćuju pravo na korišćenje saobraćaja? Ja tako shvatam njihove proteste, jer jedini efekat koji dobijaju je mrcvarenje naroda. Noćna je mora vraćati se sad s posla, ne znam kako ću, ali u jedno sam sigurna - ubuduće, iz revolta, neću više koristiti usluge taksi prevoza. Šta bi trebalo, da svako ko je nezadovoljan zaustavi saobraćaj - kaže za naš list Kristina P.

Reporteri Kurira obišli su centar grada i u razgovoru s građanima otkrili da Kristina nije usamljen slučaj, već da njeno mišljenje deli veliki broj sugrađana, najviše dece, trudnica, osobama sa smetnjama u kretanju i penzionera. Upravo zbog blokiranih ulica i paralisanog gradskog prevoza, Beograđani pokušavaju peške da stignu do željene destinacije, a nije mali broj onih koji na isti način prelaze i preko mostova.

Ipak, ono što možda najviše brine građane jeste najava taksista da će proteste nastaviti sve dok, kako navode, „nadležni ne sprovedu zakon protiv privrednih društava i udruženja koja nezakonito, posredstvom aplikacija, obavljaju taksi prevoz“:

Nastavljaju protest

- Ukoliko bude potrebe, štrajkovaćemo i naredne nedelje, i to od 13 do 17 sati. Nastavićemo sve dok se zahtevi ne ispune, a to je da se zakon više ne primenjuje selektivno, već da važi za sve isto - poručio je Aleksandar Bjelić, predsednik Saveza auto taksi udruženja Srbije.

Ministarka Zorana Mihajlović

BLOKADA GRADA NIJE DOBRA

Uz građane je stala i ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović, koja je izjavila da nijedna blokada grada nije dobra za građane i pozvala taksiste i udruženja da poštuju zakon.

- Nisu građani krivi zbog onog što traže taksisti i udruženja - istakla je Mihajlovićeva.

ANKETA Dragan Vučević (86), penzioner

Pešačim sa operisanim kolenom foto: Kurir -Nema razloga za protest, pa svuda u svetu postoji Uber ili slični prevoznici. Smeta mi što zatvaraju ulice, stanujem u Višnjičkoj banji, a juče nisam mogao prevoz da nađem, autobusi ne idu ili kasne, taksisti su na ulicama, kretanje mi je samim tim onemogućeno. Imam problema s kolenom, imao sam operaciju, stvarno mi još jedna obustava saobraćaja nije potrebna, pa uostalom kao ni ostalim građanima. Marija Miljković (23), student

Kasnila sam na ispit foto: Kurir - Besna sam, u ponedeljak sam imala ispit i kasnila sam. Autobus sam čekala 40 minuta, nisam znala šta se dešava. Srećom, ako se tako uopšte može reći, nisam bila jedina koja nije stigla na vreme i profesor nam je izašao u susret. Stvarno je više postalo nepodnošljivo. Dragiša Stajković (55), službenik

Maltretiraju narod foto: Kurir -Trebalo je da obavim neke poslove u centru grada, računao sam da ću sve završiti za dva sata. Trebalo mi je punih četiri, uz to sam morao peške jer ne znam koje ulice su zatvorene, a koje ne. Nije mi jasna njihova pobuna, na ovaj način samo maltretiraju narod.

