POSLUŠAĆEMO VUČIĆA, NEĆEMO BLOKIRATI GAZELU: Taksisti sutra nastavljaju štrajk, ali sa malim izmenama, čekaju razgovor sa predsednikom

Aleksandar Bjelić iz Autotaksi udruženja Srbije najavio je danas da će protest taksista u Beogradu biti održan sutra od 14 do 17 časova, kao i da most Gazela neće biti blokiran. Bjelić je rekao da će taksisti prihvatiti poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića na razgovore, ali da se termin sastanka još uvek ne zna, jer to ne zavisi od taksista.

- Poslušali smo Vučića, i kolege iz Novog Sad, Niša, Kragujevca i Pančeva neće dolaziti u Beograd, rekao je Bjelić, koji je pozvao premijerku Anu Brnabić da pokaže "gde su te rupe u zakonu, za koje su taksisti dokazali da ne postoje".

Prema njegovim rečima, taksisti će se kretati standardnom rutom - Omladinskih brigada, Mihaila Pupina, Brankov most, Nemanjina ulica i ulazak u Savsku.

- Jedna kolona će ići iz 70. bloka, Ulicom Jurija Gagarina preko Gazele koja nikako neće biti blokirana, to nije bila dobra informacija. Potom je planiran ulazak u Savsku, Nemanjinu i ostanak u Savskoj, rekao je Bjelić.

Jedna kolona će, kako je naveo, ići od Ulice Jaše Prodanovića do Vlajkovićeve, kao i još jedna od Ulice Zdravka Čelara kroz Ulicu Starine Novaka do Slavije.

