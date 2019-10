Radojičić sa gradonačelnikom Beča potpisao Sporazum o saradnji Beograda i Beča

Gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić je u zvaničnoj poseti Gradu Beču u toku koje je sa gradonačelnikom austrijske prestonice dr Mihaelom Ludvigom potpisao Sporazum o saradnji između dva glavna grada.

Radojičić je naglasio da je cilj potpisivanja sporazuma između Grada Beograda i Grada Beča unapređenje saradnje intenzivnom razmenom iskustava i primenom dobre prakse.

– Mi smo danas zajednički postavili cilj da kontinuirano unapređujemo i razvijamo međusobnu saradnju i razmenu. Ta naša bliska saradnja i intenzivna razmena iskustava i primera dobre prakse biće važni razvojni impulsi za oba grada. Zato ćemo nastojati da unapređujemo razmenu informacija i znanja u oblastima od zajedničkog interesa. Sporazumom se predviđa saradnja u oblasti „pametnih gradova”, razvoja urbanizma, stanovanja, zdravstva, kulture, privrede i turizma. Naša dva grada su slična po veličini i broju stanovnika, a ujedno su i ključna čvorišta na Dunavu. Smatram da je bliska saradnja u obostranom interesu, kao i da se njeni plodovi mogu osetiti i izvan granica dvaju gradova – ističe Radojičić.

Radojičić je istakao da Beograd uči od najboljih, a da je jedan od najuzornijih modela svakako Beč koji se susretao sa problemima koje mi danas imamo i uspeo da za njih nađe najbolja rešenja.

– To se posebno odnosi na primenu koncepta „pametnih gradova”, s obzirom na to da je upotrebom visokih tehnologija u službi građana Beč uspeo da poboljša kvalitet života građana i da im olakša svakodnevicu, a to je ono što želimo da postignemo u Beogradu – rekao je Radojičić.

Sporazum predviđa i saradnju u oblasti održive urbane mobilnosti, uz favorizovanje pešačkog i biciklističkog saobraćaja, gde je Beč napravio velike pomake. Beč je za 18 godina proširio mrežu biciklističkih staza sa 835 na 1.398 kilometara.

Radojičić je naglasio da i težnje Beograda idu takođe u pravcu razvijanja mreže biciklističkih staza. U naredne četiri godine u Beogradu planiramo da uradimo novih 120 kilometara biciklističkih staza, tako da njihova ukupna dužina bude 200 kilometara, a raspisali smo i tender za uvođenje javnih bicikala, objašnjava gradonačelnik.

Imajući u vidu sve navedeno, uključivanje bečkih stručnjaka, kada je reč o izradi plana održive urbane mobilnosti, bilo bi izuzetno dragoceno za Beograd, dodaje Radojičić.

– Izgradnjom adekvatne infrastrukture, to jest pretvaranjem glavne Ulice Marije Hilfer u 1,6 kilometara dugu pešačku stazu, Beč je postao primer broj jedan u Evropi po pitanju urbane mobilnosti. Želimo da Beograđanima i gostima omogućimo lakše i brže kretanje kroz grad i zbog toga širimo pešačke zone i biciklističke staze. U poslednje četiri godine urađeno je 28.000 kvadratnih metara pešačkih zona u centru grada i nastavljamo sa njihovim širenjem – naglasio je Radojičić.

Кada je reč o saradnji u oblasti kulture i društvenog života, na koju ovaj dokument obavezuje potpisnike i koja je zavredela da bude pretočena u sporazum, Radojičić je istakao da je potrebno iskoristiti manifestacije zajedničkog karaktera kao što su bili „Dani Beča u Beogradu”.

– Naša dva grada vezuje i bogato nasleđe i savremeni tokovi u oblasti kulturne saradnje. Organizovaćemo i kulturne razmene koje bi doprinele razvoju i promociji zajedničkog kulturno-istorijskog stvaralaštva, koje je bogato, ako se ima u vidu da su mnogobrojne znamenite ličnosti živele i stvarale u Beču poput Vuka Stefanovića Кaradžića – rekao je gradonačelnik, posebno ističući i značaj zajedničke revitalizacije i uređenja kulturno-istorijskih objekata u strarom jezgru dvaju gradova.

Gradonačelnik Radojičić je objasnio da, prema procenama, u Beču živi oko 250 hiljada Srba. Bečke firme sve više su zainteresovane za projekte u Beogradu, tako da je ovaj dokument još jedan način da se prodube i učvrste dobri odnosi.

– Beograd i Beč spaja duga istorija plodne saradnje. Naše dve zemlje su prijatelji i dobri partneri. Austrija podržava Srbiju na putu evrointegracija. Imamo snažne zajedničke privredne interese – podstičemo privrednu saradnju i investicije. Austrija je jedna od zemalja koje su u vrhu najznačajnijih investitora u našoj zemlji. Privrednici iz Austrije rado započinju svoj posao u Beogradu i ostaju u njemu – kazao je Radojičić.

On je dodao i da kao gradonačelnik nastoji da Beograd razvija međunarodnu saradnju jer često glavni grad može da ima i diplomatsku ulogu. Кako je rekao, glavni gradovi su lokomotiva razvoja zemalja, jer se preko saradnje glavnih gradova unapređuje i bileteralna saradnja između dve zemlje na obostranu korist i u cilju zajedničkog prosperiteta.

– Zato je međunarodna saradnja na mojoj listi prioriteta kada je razvoj Beograda u pitanju. Ovaj sporazum je još jedan korak da Beograd otvori vrata svojim privrednicima, stručnjacima različitih oblasti i kulturnim predstavnicima koji žele da ostvare uspeh u Beču. S druge strane, ovim sporazumom otvaramo vrata Beograda austrijskim investitorima i ekspertima da svoje ideje predstave u Beogradu i da ga dožive kao grad u kojem se ispalati poslovati, stvarati i u koji treba investirati – zaključio je prvi čovek Beograda.

