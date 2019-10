RADOVI U TOPČIDERSKOJ: Pažnja, linije 3L1 i 3A menjaju trasu!

BEOGRAD - Sanacija tramvajskog koloseka u zoni Topčiderske ulice, na deonici između restorana „Daščara” i tramvajske okretnice „Topčider”, dovešće do promene režima rada linija javnog prevoza u subotu, 26. oktobra, od 0.30 časova posle ponoći do 28. oktobra, do 3.30 sati, saopšteno je iz JKP GSP „Beograd”.

Tramvaji sa linija 3L1 saobraćaće na trasi Omladinski stadion – Gospodarska mehana.

Vozila na privremenoj autobuskoj liniji 3A saobraćaće na trasi Savski trg – Kneževac. Trasa ove linije je sledeća, za smer ka Kneževcu: Savski trg – Savska – Bulevar vojvode Mišića – Topčiderska – Bulevar patrijarha Pavla – Patrijarha Dimitrija – Oslobodilaca Rakovice – Kneževac. U smeru ka Savskom trgu: Kneževac – Oslobodilaca Rakovice – Patrijarha Dimitrija – Bulevar patrijarha Pavla – Topčiderska – Gardijska – Bulevar patrijarha Pavla – Bulevar vojvode Mišića – Savska – Savski trg.



Privremeno se uspostavljaju stajališta za liniju 3A „Topčiderski park” u Topčiderskoj ulici, neposredno posle raskrsnice sa Bulevarom vojvode Mišića u smeru ka Kneževcu, i „Careva ćuprija”, u oba smera, naspram postojećih stajališta.



U ovom periodu će red vožnje za linije 3L1 i 3A biti isti kao i tokom prve faze radova (19. i 20. oktobra).

