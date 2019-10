ZELENI GRAD: DOŠAO SA ASFALTA I NAPRAVIO ČUDO NA SELU! Promućurnim ulaganjem u borovnice Đorđe pokazao kako se treba baviti voćarstvom! (KURIR TV)

Nije mali broj onih koji sanjaju da kad dođu do para zasade voćnjak ili neku plantažu, pa da im za koju godinu biljke višestruko vrate uloženo kroz prinose. Međutim, to se veoma brzo ispostavi kao nemoguće jer poljoprivreda traži dosta predanog rada, konstantnu brigu i znatno više investicija nego što se to u početku čini.



No, kada neko odluči da se potpuno posveti gajenju voća, pa makar nemao nikakvog iskustva u zemljoradnji, kao što je to slučaj sa Đorđem Zorićem, onda rezultati ne mogu da izostanu. Ovaj mladi čovek iz Beograda zasadio je prvo lešnik, a potom podigao i plantažu borovnica u Ripnju i veoma brzo počeo da ubira plodove svog rada. Posebno vredno divljenja jeste to što je Đorđe pametno iskoristio subvencije koje su na raspolaganju poljoprivrednicima, pa je troškove sveo na minimum.

