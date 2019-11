MUK U GIMNAZIJI U RAKOVICI NAKON SMRTI DEVOJČICE (15): Drugari iz odeljenja jecali kada su čuli tužnu vest

Muk, suze i tuga zavladali su beogradskom gimnazijom "Patrijarh Pavle" u opštini Rakovica. Petnaestogodišnjoj I.K., učenici prvog razreda, pozlilo je u utorak na odmoru između prva dva časa u poslepodnevnoj smeni, da bi već u sledećem trenutku izgubila svest.

Iako je, kako su ispričali direktor Jasmin Nikolovski i odeljenski starešina Petar Ćosić, devojčica uspešno reanimirana od strane medicinskih radnika, par sati kasnije stigla je tragična vest da je preminula u Urgentnom centru, najverovatnije zbog urođene srčane mane koju je imala.

Petar Ćosić, razredni starešina I/3, odeljenja koje je I.K. pohađala, imao je najteži mogući zadatak da tužnu vest saopšti njenim drugovima iz odeljenja.

- Kada su me učenici videli na vratima, pretpostavili su šta se dogodilo, prosto su me molili da im ne saopštim strašnu vest. Kada su čuli, svi su brznuli i plač, to je bilo strašno gledati - ispričao je potresen Petar Ćosić.

Direktor škole, Jasmin Nikolovski, rekao je da se sve dogodilo između dva časa, tačnije na malom odmoru, kao i da je većina profesora i njenih drugara iz odeljenja odmah pritekla u pomoć.

- Kada se onesvestila niko nije mogao ni da pretpostavi da će se ovakva tragedija dogoditi. Iako smo znali od samog početka za njene urođene srčane probleme, niko nije ni slutio ovu nesreću. Nije davala nikakve naznake da joj je u bilo kom trenutku bilo loše - rekao je direktor Nikolovski.

Drugari joj pritekli u pomoć

Prvi su joj do dolaska lekara Hitne pomoći pritekli upravo njeni drugari.

- Kada je pala, oni su joj potpuno mirno prišli, čak joj je jedan drug i izvadio žvaku iz usta kako se ne bi ugušila. I profesori iz njene osnovne škole bili su oko nje, zajedničkim snagama pokušavali smo da joj pomognemo. Držao sam je na svojim rukama, ne mogu da verujem da je više nema - dodao je odeljenski starešina.

"Uvek je bila nasmejana"

Razredni starešina i direktor, ispričali su da je I.K. bila odlična učenica, koja je išla u O. Š. "14.oktobar", smeštenu u istoj zgradi kao i gimnazija koju je pohađala.

- Uvek je bila nasmejana i radosna, nikada je niko ni od drugara ali ni od profesora, nije gledao drugačije bez obzira što je imala srčanih problema. Družila se sa svima i svi su je veoma voleli, iako se u školu krenulo pre samo dva meseca i svu su relativno jedni drugima novi. Pre dve nedelje bili smo na ekskurziji od Višegrada, preko Mokre Gore do Zlatibora. Bila je veoma i srećna, videlo se da joj je prijalo - dodao je Petar Ćosić.

Nije tražila ni poštedu od fizičkog

Bez obzira na svoj zdravstveni problem, Iva se ranije čak bavila i sportom, a fizičkog se takođe nije suzdržavala.

- Ona i njeni roditelji zapravo nikada nisu tražili poštedu od fizičkog vaspitanja, radila je koliko je mogla i bila je odlična u tome. Inače, imamo samo reči hvale za nju i njenu porodicu koja je uvek i u svakom trenutku bila brižna, odmerena i premerena - dodao je Nikolovski.

Vratili se u školske klupe, ali...

Odmah pošto su u školi saznali za smrt svoje učenice, direktor je odlučio da prekine nastavu u popodnevnoj smeni. Kako su rekli, u dogovoru sa Ministarstvom prosvete, direktor i profesori doneli su odluku da roditelji učenika koji su išli sa devojčicom I.K. odluče da li su njihova deca spremna da dođu danas u školu i da li će to moći da podnesu. Takođe psihološko-pedagoška služba biće u svakom trenutku uz učenike, kao i odeljenskog starešinu, kako bi im pomogla da se ovakvi teški trenuci lakše prebrode.

"Moramo nastaviti dalje"

- Moramo nastaviti dalje, samo možemo biti ponosni što je I.K. bila učenica naše škole. Ovo je bila užasno teška scena koja se desila naočigled dece - sa tugom u glasu dodao je direktor Nikolovski.

I. K. (15) će biti sahranjena u petak na groblju Orlovača.

