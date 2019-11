Besplatne polise dobrovolјnog zdravstvenog osiguranja uručene štićenicama Sigurne kuće

U sklopu Protokola o saradnji između kompanije „Dunav osiguranje” i Sigurne kuće, a na poziv Saveta za rodnu ravnopravnost grada Beograda na čijem je čelu predsednica GO Savski venac Irena Vujović, 32 štićenice Sigurne kuće danas su dobile polise dobrovolјnog zdravstvenog osiguranja, koje će im narednih godinu dana obezbediti besplatne zdravstvene usluge.

Vujovićeva je zahvalila „Dunav osiguranju“ i dodala da je ova kompanija još jednom pokazala društvenu odgovornost i brigu za žene koje su utočište pronašle u Sigurnoj kući.

– Savet za rodnu ravnopravnost nastoji da pomogne ženama koje su pretrpele nasilјe, da ih ohrabri i uputi na prava vrata. Kako bi se njihov problem rešio u potpunosti, važno je da se žene umreže i da znaju da na svakom koraku mogu da imaju oslonac, kako pojedinaca, tako i nadležnih institucija. U cilјu ekonomskog osnaživanja, kompanija „Dunav osiguranje“ primila je u radni odnos nekoliko žena iz Sigurne kuće a ove godine je i svim štićenicama obezbedila besplatno zdravstveno osiguranje. Pozivam i ostale društveno-odgovorne kompanije da slede primer „Dunav osiguranja“, a Savet za rodnu ravnopravnost će nastaviti da sprovodi aktivnosti koje za cilј imaju unapređenje rodne ravnopravnosti i veće uklјučivanje žena u sve sfere društvenog i ekonomskog života, kroz promovisanje javne politike koja doprinosi unapređenju položaja žena i svih diskriminisanih pojedinaca i grupa u lokalnoj zajednici – rekla je Irena Vujović.

Ivana Soković, članica Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje”, naglasila je da kontinuirana saradnja kompanije sa Savetom za rodnu ravnopravnost i Sigurnom kućom daje rezultate, te da su dve štićenice Sigurne kuće zaposlene u kompaniji, dok je treća u procesu edukacije u „Dunavu”. Angažovanjem su stekle materijalnu sigurnost, pojasnila je Soković.

– Po potpisivanju Protokola o saradnji sa Sigurnom kućom 1. novembra, sve štićenice koje borave u ovoj instituciji u novembru, njih 32, u narednih godinu dana imaće besplatno, kolektivno dobrovolјno zdravstveno osiguranje. Pored vanbolničkog lečenja, za koje se nadamo da im neće biti potrebno, obezbedili smo za njih i kompletan sistematski pregled u renomiranim zdravstvenim ustanovama. Time želimo da im ukažemo da treba da vode računa o sebi i svom zdravlјu, a naša kompanija biće tu da im pomogne da svoja prava ostvare na najbolјi mogući način – rekla je Ivana Soković.

Irena Stanojević iz Sigurne kuće navela je da je „Dunav osiguranje” višegodišnji partner ove institucije koji, kako je navela, osluškuje potrebe žena koje se nalaze u Sigurnoj kući i trudi se da im na pravi način pomogne tretirajući iҳ kao jednake svojim zaposlenima

– Žene žrtve nasilјa u Sigurnu kuću često dolaze narušenog zdravlјa, a bez svesti da o zdravlјu treba da brinu. To je zato što one nisu naučile da vrede, da su i one bitne. Neretko se bore za goli opstanak svoj, a često i svoje dece. Zato je ova poruka da vode računa o svom zdravlјu bitna jer će kroz promenjen odnos prema sebi da menjaju i svoje ponašanje prema drugima i da izađu iz kruga nasilјa – zaklјučila je Stanojevićeva.

Opština Savski Venac

Kurir