OVO SU NOVA PRAVILA KUĆNOG REDA U BEOGRADSKIM ZGRADAMA: Odmor radnim danom odsad od 16 do 18 sati, a tek da vidite vikend! Ko slavi rođendan, mora da obavesti komšije 2 dana unapred! (ANKETA)

Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su juče novu odluku o kućnom redu. Tako će Beograđani ubuduće morati da poštuju novo vreme kućnog mira radnim danima od 16 do 18 sati i od 22 do 7 sati narednog dana.

Za vikend će stanari zgrade moći da se odmaraju bez buke u periodu od 14 do 18 sati i od 22 do 8 sati subotom i do 10 sati nedeljom.

Ipak, kada proslavljaju rođendane, slave, stanari će komšijama morati da najave dva dana unapred, ali će morati da utišaju muziku 1 sat posle ponoći, pišu Novosti.

foto: AP/Ilustracija

Osim toga, usvojena izmena odluka o bespovratnom sufinansiranju investicionog održavanju stambenih zgrada kojim će se omogućiti da opstine finansiranju radove na zgradi po konkursu do 90 odsto od visine troškova radova.

(Kurir.rs/Novosti)

