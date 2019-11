IZMENE U SAOBRAĆAJU ZBOG MARATONA: Evo koje ulice će danas biti zatvorene

Maraton u organizaciji Atletskog saveza Srbije, biće održan danas na Novom Beogradu sa početkom u 10 časova.

Zbog pripreme i završetka maratona (startne/ciljne kapije) biće zatvoren saobraćaj u Bulevaru Zorana Đinđića, između Ulica španskih boraca i Antifašističke borbe, u smeru ka gradu, bez zatvaranja raskrsnica, do danas u 18 časova, a doći će do izmene režima rada linija na sledeći način:

- vozila sa linije 17 u smeru ka Konjarniku će saobraćati: Bulevar Zorana Đinđića – Španskih boraca – Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje redovnom trasom; u smeru ka Zemunu linija radi u redovnom režimu.



- vozila sa linije 68 u smeru ka Zelenom vencu će saobraćati: Bulevar Zorana Đinđića – Španskih boraca – Bulevar Arsenija Čarnojevića - Antifašističke borbe – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom; u smeru ka Bloku 70 linija radi u redovnom režimu.

Danas, za vreme održavanja maratona, u periodu od 9 do 16 časova, doći će do izmene režima rada linija JGP-a:

Trasa maratona i polumaratona:

Start ispred Štark Arene (raskrsnica Bulevara Zorana Đinđića i Španskih boraca) - Bulevar Zorana Đinđića (suprotan smer od smera kretanja vozila) - Bulevar umetnosti - Bulevar Milutina Milankovića– Đorđa Stanojevića - Bulevar crvene armije - Bulevar heroja sa Košara - Most na Adi do isključenja za centar – kružni tok petlja Radnička - Most na Adi do isključenja za Blok 45 – Jurija Gagarina – Gandijeva - pravi okret posle raskrsnice sa Evropskom - Evropska (suprotnim smerom od smera kretanja vozila) – Nehruova (suprotnim smerom od smera kretanja vozila) – Jurija Gagarina – Dr Ivana Ribara – Evropska - Dušana Vukasovića – Vojvođanska - Zemunska – Tošin bunar - Bulevar Milutina Milankovića – Narodnih heroja - Bulevar Zorana Đinđića (suprotnim smerom od smera kretanja vozila) – Studentska – Pariske komune – Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića (suprotnim smerom od smera kretanja vozila) – Španskih boraca (suprotnim smerom od smera kretanja vozila) – cilj u Štark Areni.



Učesnici trke maraton prave dva kruga navedenom trasom.

Trasa trke na 5 kilometara:

Start ispred Štark arene – (raskrsnica Bulevara Zorana Đinđića i Španskih boraca) – Bulevar Zorana Đinđića (suprotnim smerom od smera kretanja vozila) – Bulevar umetnosti – Bulevar Milutina Milankovića – Đorđa Stanojevića, okret na raskrsnici sa Bulevarom Crvene armije – Đorđa Stanojevića - Španskih boraca do Štark Arene – cilj u Štark Areni.

Tramvajski saobraćaj

U periodu od 9 do 13.30 časova, doći će do izmene režima rada tramvajskog saobraćaja na sledeći način:



- tramvaji sa linija 7 i 9 će biti preusmereni od Savskog trga, Savskom ulicom i Bulevarom

vojvode Mišića do okretnice Gospodarska mehana;

- tramvaji sa linije 11 će saobraćati preko Starog savskog mosta (u skladu sa režimskom izmenom) i čekaće prolaza takmičara duž trase (tačka presecanja sa trasom Maratona je na raskrsnici ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe);

- tramvaji sa linije 13 saobraćaće na liniji 12.

Elektrobus

U periodu od 9 do 14 časova, elektrobusevi sa linije EKO 1 saobraćaće na relaciji Vukov spomenik – Trg Republike na sledeći način:



- redovnom trasom do Terazijskog tunela, zatim Dečanska – Makedonska – Trg Republike – Trg Republike terminus –Braće Jugovića – Dečanska i dalje redovnom trasom ka Vukovom spomeniku.

Autobuski saobraćaj

U periodu od 9 do 16 časova, doći će do izmene režima rada autobuskog saobraćaja na sledeći način:



- vozila sa linije 17, u oba smera saobraćaće: Bulevar Arsenija Čarnojevića - Antifašističke borbe - Bulevar Mihajla Pupina;

- vozila sa linije 18, u oba smera, saobraćaće: Bulevar Arsenija Čarnojevića - Tošin Bunar;

- vozila sa linije 45 u smeru ka Zemunu saobraćaće: Nehruova – Jurija Gagarina – Bulevar Milutina Milankovića - Milentija Popovića - Bulevar Mihajla Pupina – Pariske komune – Tošin bunar i dalje redovnom trasom; u smeru ka Bloku 44 linija radi u redovnom režimu.

- vozila sa linije 60 saobraćaće redovnom trasom sa terminusa Zeleni venac do ulice Savski nasip, gde će vršiti promenu smera kretanja na sledeći način: Savski nasip - Jurija Gagarina – Milutina Milankovića – Milentija Popovića – Bulevar Mihajla Pupina – Brankov most i dalje redovnom trasom ka Zelenom vencu;

- vozila sa linija 65 i 72 saobraćaće:

- u smeru ka Bežanijskoj kosi: Pariske komune – Tošin Bunar i dalje redovnom trasom;

- u smeru ka centru grada : Marka Čelebonovića – Partizanske avijacije - petlja „Bežanijska kosa“ - Bulevar Arsenija Čarnojevića - Antifašističke borbe i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linija 67 i 68 će biti povučena za garažu;

- vozila sa linije 70 saobraćaće:

- u smeru ka RK „IKEA“: Marka Čelebonovića - Partizanske avijacije - petlja „Bežanijska kosa“ - Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje redovno i dalje redovnom trasom;

- u smeru ka Bežanijskoj kosi: Bulevar Arsenija Čarnojevića - Tošin bunar - Nikole Dobrovića i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linije 71 će saobraćati:

- u smeru ka Ledinama: Bulevar Mihajla Pupina – Pariske komune – Tošin bunar i dalje redovnom trasom;

- u smeru ka Zelenom vencu: Surčinska – Dr Ivana Ribara – Jurija Gagarina – Bulevar Milutina Milankovića - Milentija Popovića - Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linije 73 će saobraćati:

- u smeru ka Batajnici: Jurija Gagarina - Bulevar Milutina Milankovića - Milentija Popovića, Mihajla Pupina i dalje redovnom trasom;

- u smeru ka Bloku 45 će saobraćati: Bulevar Mihajla Pupina - Pariske komune - Tošin bunarZemunska – Vojvođanska - Dr Ivana Ribara i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linije 74 će saobraćati, u oba smera: Bulevar Arsenija Čarnojevića - petlja „Bežanijska kosa“ - Partizanske avijacije - Marka Čelebonovića i daljeredovnom trasom;

- vozila sa linije 75 i 77 saobraćaće:

- u smeru ka Bežanijskoj kosi: Pariske komune – Tošin Bunar – Dr Žorža Matea;

- u smeru ka gradu će saobraćati: Dr Žorža Matea - Tošin bunar – Bulevar Arsenija Čarnojevića - Antifašističke borbe - Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linije 76 će saobraćati:

- u smeru ka Bežanijskoj kosi: Omladinskih brigada - Jurija Gagarina - Bulevar Milutina Milankovića - Milentija Popovića - Bulevar Mihajla Pupina - Pariske komune - Tošin bunar, Dr Žorža Matea i dalje redovnom trasom;

- u smeru ka Bloku 70A, će saobraćati: Dr Žorža Matea - Tošin bunar – Zemunska - Vojvođanska - Dr Ivana Ribara - Jurija Gagarina – Omladinskih brigada i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linije 78 u smeru ka gradu će saobraćati: Tošin Bunar - Bulevar Arsenija Čarnojevića

- Antifašističke borbe - Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovnom trasom. Linija u smeru ka Zemunu radi u redovnom režimu;

- vozila sa linije 82 će saobraćati:

- u smeru ka Bloku 44: Pariske komune – Tošin bunar – Nikole Dobrovića - Marka Čelebonovića – Norveška – Ljubinke Bobić – Gandijeva – Vojvođanska – Dr Ivana Ribara – Jurija Gagarina – Nehruova i dalje redovnom trasom;

- u smeru ka Keju oslobođenja: Nehruova - Jurija Gagarina – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića – Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linije 85 će saobraćati, u oba smera: Radnička - Bulevar vojvode Mišića - most Gazela - Bulevar Arsenija Čarnojevića - Antifašističke borbe – Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linije 88 će saobraćati, u oba smera: Bulevarom Mihajla Pupina – Antifašističke borbe - Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linije 89 će saobraćati:

- u smeru ka Vidikovcu: Jurija Gagarina - Vladimira Popovića - Most Gazela - Bulevar vojvode Mišića - Radnička i dalje redovnom trasom;

- u smeru ka Bloku 72: Radnička - Bulevar vojvode Mišića - most Gazela - Bulevar Arsenija Čarnojevića - Tošin bunar – Zemunska – Vojvođanska – Dr Ivana Ribara – interna saobraćajnica i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linije 94 će saobraćati:

- u smeru ka Resniku: Jurija Gagarina - Vladimira Popovića - Most Gazela - Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom;

- u smeru ka Bloku 45: Bulevar vojvode Mišića - most Gazela - Bulevar Arsenija Čarnojevića - Tošin bunar – Zemunska – Vojvođanska – Dr Ivana Ribara i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linije 95 će saobraćati:

- u smeru ka Borči: Jurija Gagarina - Bulevar Milutina Milankovića - Milentija Popovića i dalje redovnom trasom;

- U smeru ka Bloku 45: Bulevar Mihajla Pupina - Pariske komune - Tošin bunar – Zemunska – Vojvođanska – Dr Ivana Ribara i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linije 601 u smeru ka Savskom trgu, će saobraćati: Surčinska – Nedeljka Gvozdenovića - Dr Huga Klajna - Marka Čelebonovića - Partizanske avijacije - petlja „Bežanijska kosa“ - Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje u skladu sa radovima na Savskom trgu;

U smeru ka Surčinu linija radi u redovnom režimu.

- vozila sa linije 602 će saobraćati na relaciji kružni tok u Vojvođanskoj ulici – SRC Surčin;

- vozila sa linija 604 i 605 će saobraćati na relaciji Ledine – periferni terminusi;

- vozila sa linije 607, 611 i 711 će saobraćati:

- u smeru ka periferiji: Bulevar Mihajla Pupina - Pariske komune - Tošin bunar - autoput Beograd - Šid i dalje redovnom trasom;

- u smeru ka Novom Beogradu: autoput Beograd – Šid - Antifašističke borbe - Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linije 610 će saobraćati:

- u smeru ka naselju Jakovo: Bulevar Mihajla Pupina – Pariske komune – Tošin bunar – Zemunska – Vojvođanska - Surčinska i dalje redovnom trasom;

- u smeru ka Keju oslobođenja: Surčinska – Dr Ivana Ribara - Jurija Gagarina - Bulevar Milutina Milankovića - Milentija Popovića - Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovnom

trasom;

- vozila sa linije 612 će saobraćati:

- u smeru ka naselju Galenika: Bulevar Mihajla Pupina – Pariske komune – Tošin Bunar – Dr Žorža Matea i dalje redovnom trasom;

- u smeru ka Novom Beogradu: Partizanske avijacije - petlja „Bežanijska kosa“ - Bulevar Arsenija Čarnojevića - Antifašističke borbe - Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linije 708 će saobraćati:

- u smeru ka Zemun polju: Omladinskih brigada - Jurija Gagarina - Bulevar Milutina Milankovića - Milentija Popovića - Bulevar Mihajla Pupina - Pariske komune - Tošin bunar -

Dr Žorža Matea i dalje redovnom trasom;

- u smeru ka Bloku 70A: Dr Žorža Matea - Tošin bunar – Zemunska – Vojvođanska - Dr Ivana Ribara - Jurija Gagarina - Omladinskih brigada i dalje redovnom trasom.

