BEOGRAĐANI, NE NOSITE JEŽEVE KUĆI ČIM ZAZIMI: Ni mleko im nemojte davati! Evo zašto ih stalno viđate na drumu (VIDEO)

🦔🍂 #erinaceus #erinaceuseuropaeus . . #nature #observingnature #wildanimals #neighbour #urbannature #wetnose #observation #animalphoto #hedgehog #jež #hedgehogs_of_instagram #cute #biology #ecology #novibeograd

A post shared by Anton Tone (@magicni_baja) on Nov 18, 2019 at 1:13pm PST