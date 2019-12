NEMANJA MANJAK: Boško Obradović dokazuje da jedino nude laž protiv Srpske napredne stranke!

Kako je saopštila SNS, Manjak je rekao da Obradović ne može da pobegne od autoprojekcije zbog čega su mu omiljeni termini "klan", "afera", "mafija", "laž" i "krađa", ali i da se ne može verovati čoveku koji je "naredio prebijanje sopstvene odbornice, komandovao da se kamionom pregaze policajci, tukao novinarke i članice RIK-a".

Dodao je i da Obradović na sve načine želi da skrene temu sa pitanja koja se mesecima upućuju njegovom šefu Đilasu, a na koja do danas nema odgovora, a koja se odnose na to kako je došao do milionskih profita u svojim firmama dok je obavljao javne funkcije.

"Ne birate sredstva da dođete do cilja, pa u toj besramnoj borbi za vlast Đilas, Jeremić, Obradović i razne Tepićke, služe se gnusnim lažima i napadima na policiju, a u osnovi toga leži napad na Vučića, Stefanovića i njihove porodice", naveo je Manjak.

Kurir.rs/Tanjug

Foto printscreen

Kurir