1. JANUARA UKIDAJU SE NAJLON KESE U BEOGRADU, ŠTA ĆEMO TAD: Kako ćemo meriti voće? Kazniće me ako je nosim na ulici?

BEOGRAD - Od 1. januara 2020. godine plastične kese, kakve danas poznajemo, biće skoro potpuno ukinute u Beogradu, pa će i naš svakodnevni šoping po prodavnicama, ali i pijacama, biti znatno drugačiji.

Kako će sve tačno izgledati početkom naredne godine, to trenutno niko ne zna, odnosno kako će se odluka koja je doneta 2018. godine, a zatim izmenjena pre nekoliko meseci, biti primenjena u praksi.

Kako će nam trgovci meriti voće i povrće na pijacama? U čemu ćemo nositi robu iz prodavnica? Da li će biti zabranjene i, na primer, kese za bacanje smeća? Da li će neko kažnjavati građane i ako ih vidi na ulici kako nose robu u nekoj plastičnoj kesi "zaostaloj iz prošlih vremena"?

foto: Filip Plavčić

Zabrana korišćenja plastičnih kesa, kakve su bile dosad, prema Odluci o uslovima korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje i usluga stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

- Trgovci su dužni da izbace iz upotrebe plastične kese na mestu prodaje, u svim maloprodajnim objektima, kao i u uslužnim i drugim delatnostima, na teritoriji grada Beograda, u cilju sprečavanja odnosno smanjenja stvaranja komunalnog otpada i usled njihove štetnosti po životnu sredinu - stoji u ovom dokumentu.

Umesto dosadašnjih plastičnih kesa trgovci u prodavnicama moraće da ponude potrošačima: plastičnu kesu koja je biorazgradiva (preporučeno je da budu povećane njihove cene), papirnu kesu ili torbu za kupovinu.

Plastične kese su podeljene na one do 15 mikrona (veoma lagane), od 15 do 50 mikrona (lagane) i preko 50 mikrona (plastične za više upotreba). Lagane kese se zabranjuju za upotrebu.

foto: Filip Plavčić

Sve plastične kese moraće da budu tačno označene kojoj grupi pripadaju i to oznakama, skraćenicama i simbolima prema fizičko-hemijskim osobinama materijala kese.

Plastične kese koje se mogu ponovo upotrebiti ili ponovo iskoristiti reciklažom materijala označavaju se posebnim simbolom, propisanim posebnim pravilnikom.

Ipak, postojaće i neki izuzeci. Kako je svojevremeno najavio zamenik gradonačelnika Goran Vesić "u maloprodaji će biti dozvoljeno da kod voća i povrća potrošačima budu ponuđene lake biorazgradive ili papirne kese". Takav slučaj biće i na pijacama.

Takođe, biće dozvoljena upotreba providnih plastičnih kesa koje se koriste u uslužnim delatnostima i maloprodajnim objektima na aerodromu, ako je takva upotreba neophodna iz bezbednosnih razloga.

Kese za đubre

Kese za bacanje smeća, kao i druge plastične kese koje se ne odnose na "isporuku robe ili usluga", nisu obuhvaćene ovom odlukom. Dakle, u prodavnicama će se i dalje nabavljati plastične kese za smeće, iako nisu za višekratnu upotrebu.

foto: Filip Plavčić

Šta ako me vide sa kesom na ulici?

Ne morate da brinete da će vas neko kazniti ako vas zatekne sa plastičnom keseom na ulici, bez obzira da li dolazite od kuće ili prodavnice. Jednostavno, želja je da se ograniči broj novih kesa.

Naravno, odmah se postavlja pitanje ko će kontrolisati prodavnice i eventualnu prodaju plastičnih kesa. Odgovor je - komunalna inspekcija. Predviđene su i velike kazne za kršenje odluke i to 150.000 dinara za pravno lice, 25.000 za odgovornog u pravnom licu, 25.000 za fizičko lice.

(Kurir.rs/Blic)

