UŽIVO OTVARANJE COCA COLA X NEW YEAR’S DISTRICT FESTIVALA! Deda Mrazovi pokrenuli mašinu želja, bogat program za građane

U Beogradu na Topličinom vencu u parku Vojvode Vuka večeras se svečanim paljenjem novogodišnjih lampica otvara jedinstven praznični festival Coca Cola x New Year’s District koji će trajati sve do 8. januara 2020. godine.

20.38 - Deda Mraz je pozvao sve građane da dođu do Topličinog venca i uživaju u bogatom programu koji će trajati do 8. januara.

20.33 - Stefan Tošević, urednik magazina Mens health, rekao je da pripremaju "vežbaonicu".

"Mi ćemo sa našim trenerima doći ovde u nedelju 15. decembra od 10 do 13 časova i pored klupice napraviti jedan trening, a onda pojesti i po jedan burger. Pokazaćemo nešto korisno i kako da se građani aktiviraju na putu od kuće do posla", istakao je Tošević.

20.28 - Glumica Nada Macanković uživa u atmosferi na Topličinom vencu.

"Obožavam ovakve događaje, jer to okuplja ljude i širi se pozitivna i radosna atmosfera", rekla je Nada.

Ona je istakla da će za praznike ići do Zlatibora sa porodicom.

20.25 - Teodora Bogdanović, urednica Cosmopoliten-a rekla je 17 decembra od 14 do 16 časova organizuje susret sa influenserima, koji će se družiti sa posetiocima.

"Naše želje su da građani budu srećni, vedri i nasmejani i da takvi uđu u Novu 2020. godinu", rekla je Bogdanovićeva.

20.20 - Igor Ril, urednik Nacionalne geografije rekao je da je dobro što ovakav distrikt postoji, jer će privući veliki broj turista, ali i građana širom Srbije i Beograda.

"Pozivam čitaoce da na našoj klupi ostave knjige koje bi da poklone, a mi ćemo ih poslati u Dečije selo u Sremskoj Kamenici", rekao je Ril.

20.15 - Marija Milačić, urednica Sense istakla je da će posetioci 22. decembra i 5. januara moći da posete štand ovog magazina, pozivajući građane da ponesu po jednu knjigu.

"Okupićemo se tih dana i svako će moći da pokloni nekome knjigu koja je na njih ostavila veliki utisak. Pritom će i oni koji daju, dobiti knjigu. Ideja je da se zavrti dobra energija i da je širimo", rekla je Milačić.

20.10 - Žaklina Milenković, urednica magazina "Lepa i srećna" istakla je da će očekuje da će Beograđani uživati u ovom događaju koji traje do 8. januara, jer će program biti bogat i raznovrstan.

"Večeras su svi izgleda uživaju u ovoj prednovogodišnjoj atmosferi uprkos lošem vremenu. Posetiće nas brojne poznate ličnosti sa kojima će i posetioci moći da razgovaraju o tome šta je to što je potrebno da bismo bili srećni", rekla je urednica magazina "Lepa i srećna".

20.04 - Urednica Branislava Kostić iz magazina Elle rekla je da su spremili velike božićne čarape.

"Pozivamo sve ljude da donesu poklone kako bismo stavili u naše čarape i ti pokloni idu deci bez roditelja za predstojeće praznike. Nadamo se da ćemo dosta sakupiti i pozivamo vas da dođete i ostavite poklone", rekla je Kostićeva.

Urednica Ana Ostojić istakla je da će 28. decembra sa Elle dizajnerima staroj odeći daju novi život.

"Svi posetioci će tada moći da dođu sa nekim starim odevnim predmetom, a naši dizajneri će dodati neke elemente i dati neki novi život", istakla je urednica Ostojić.

19.58 - Nebojša Rosić direktor Adria Media magazina kazao je da je pripremljeno mnogo programa.

"Narednih 29 dana na ovoj lokaciji koja se izdvaja je naš ambiciozan program kojim želimo da Beograd vratimo na mesto važnih metropola. Beogradska fiharmonija je spremila važan program za decu svake subote. Imaćemo i otvoreni bioskop i druženje sa poznatim glumcima", rekao je Rosić.

19.53 - Deda Mrazovi na motorima pokrenuli su Coca Cola mašinu želja.

19.48 - Gradski sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima Darko Glavaš kazao je da je AMG napravila divan događaj.

"Od večeras i do 8. januara se družimo u parku Vojvode Vuka, pozivam sve građane. Drago mi je da možemo deo grada koji je počeo da živi životom urbanog džepa. Adria Media je to prepoznala, jutarnji rpogrami za najmlađe, večernji za ozbiljniju publiku, nešto novo da se vidi u našem gradu", rekao je Glavaš.

On je najavio da su sve komunalne službe spremne za sneg, zimska služba je u pripravnosti.

"Ozbiljniji sneg nećemo imati do Nove godine. Spremni smo za sve izazove koje donosi zima, imamo više nego dovoljno agregata, nova tehnika koja je stigla u grad je pomogla da budemo značajno operativniji. Pozivam sve goste grada i Beograđane da se družimo u parku Vojvode Vuka", kazao je on.

19.44 - Predstavnica kompanije Coca Cola Julija Žigić kazala je da je toj kompaniji Nova godina veoma važan period, te da tada traje njihova kampanja.

"Ovde smo da predstavimo Coca Cola mašinu želja i da pomognemo nezbrinutoj deci. Ovo sve organizujemo sa Deda Mrazovima motociklistima", rekla je ona.

19.40 - Voditeljka Marina Kotevski rekla je da je oduševljena nizom događaja koji su planirani u okviru NEW YEAR’S DISTRICT FESTIVALA, te da će sigruno dovesti i svog sina.

"Svaka čast ljudi, super ste ovo organizovali. Mislim da je ovako nešto nedostajalo u Beogradu i to baš na ovom mestu", poručila je ona.

Na pitanje po čemu će pamititi 2019. godinu odgovorila je da će ono što je manje lepo pokušati da zaboravi.

"Pamtiću dosta rada koji je iza mene, putovanja čega nikad dosta, na čemu ću raditi i naredne godine. Zdravlje uvek na prvom mestu, u tom smeru idu moje želje za narednu godinu, sve ono što je najvažnije su koraci koje moj Lazar napravi", kazala je ona.

19.29 - Direktorka Turisticke organizacije Srbije Marija Labović kazala je da je ta organizacija podržala manifestaciju.

"Ovaj događaj prati svetske trendove u obeležavanju praznika. Mi svake godine beležimo sve veći broj posetilaca, sve veći broj inostranih turista imamo iz zemalja koji nisu ranije praktikovali da dolaze u našu zemlju", rekla je Labović.

Dodala je da će TOS dodatno obogatiti sadržaj kako bi Srbija bila još zanimljivija stranim turistima.

"Pored kulturno-istorijskog nasleđa i prirodnih lepota, turisti uvek kažu d aneće zaboraviti gostoprimstvo naših građana. Tu je naravno i gastronomija. Pozivamo sve koji gledaju, zaista je predivna atmosfera ovde, vidimo se još do 8. januara", poručila je ona.

19.25 - Upaljene svećice na jelci.

19.15 - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kazao je da na Topličinom vencu prošle godine nije bilo ničega, ali danas je pešačka zona uređenja za održavanje različitih događaja.

"Zima je vreme kada održavamo zanimljive manifestacije. Zahvaljujem se Adria mediji za ovu manifestaciju i što je osmislila ovakav program", rekao je Vesić.

On je kazao da je prezadovoljan rekonstrukcijom grada, te da se taj deo centra grada menja zahvaljujući radovima.

"U prvih devet meseci imamo za 10 odsto više noćenja i za 13 odsto stranaca u Beogradu, zaradili smo oko 830 miliona. Sve voš eje turista iz Kine, Rusije, Turske, nama su potrebni ovakvi događaji da bi stranci dolazili", kazao je on.

Prema njegovim rečima, svi događaji, kongresi, koncerti i spotrska dešavanja su važni jer privlače turiste.

"Nije dovoljno da dođu samo ljudi u grad, treba nešto da vide, mogu da odu u oba muzeja, zato je važno da se grad uređuje", kazao je Vesić.

On je najavio da će sigurno biti više turista za Novu godinu, te da su hoteli već prebukirani.

"Doček 13. januara je više namenjen mlađima, a 31. decembra ima mesta za svakoga. Mislim da ćemo ove godine svakako imati više turista. Najzanimljivi je grad Kinezima, jer preko Beograda upoznaju Evropu", kazao je Vesić.

Dodao je da je AMG pripremila zanimljive događaje, te da će i on dolaziti na Topličin venac kako bi uživao u praznicima.

"Pripremili ste vaoma puno zanimljivih događaja. Hvala vam što ste prihvatili da budete deo Beogradske zime i da program bude što zanimljiviji", poručio je Vesić.

New Year’s District podržali su partneri festivala – Coca Cola, Superstar TV, Opel i Turistička organizacija Srbije.

Coca Cola na samom otvaranju donosi sjajno iznenađenje koje podstiče pravi praznični duh. #BudiDedaMraz Coca-Cola Mašinu dobrih dela će premijerno pokrenuti najpoznatiji beogradski Deda Mrazovi na motorima – koji će i ove godine nositi praznične paketiće deci i mladima ometenim u razvoju.

U narednim danima festivala SuperstarTV na New Year’s District donosi pravu magiju - zimski bioskop na otvorenom 14, 21, 28. decembra i 4. januara od 16 do 18h. Udobno se smestite na ligeštule uz ćebad i grejalice, uzmite toplu čokoladu i kokice i uživajte uz komedije "Vrata do vrata“, "Slatke muke", "Nek ide život“ i "Državni posao" .

Radno vreme ugostiteljskih kućica od ponedeljka do petka je od 14 do 22 i subotom od 11 do 22 sata. Za Novu godinu ugostiteljske kućice biće otvorene od 10 do 1 sat, a za Badnji dan i Božić od 17 do 22 sata.

Ovo je samo početak jedinstvenog programa koje nudi Coca Cola x New Year’s District, a svakim danom sve do Božića očekuje vas neveroverovatan muzički program i razne aktivnosti za sve generacije, kao i posebno kreiran sadržaj za mališane.

Ulaz za posetioce je slobodan!

