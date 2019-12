Otvara se Trg bajki čarobnih junaka, a tamo vas čeka mnoštvo kreativnih radionica i festivala

Grad Beograd i GO Lazarevac u okviru Beogradske zime organizuju Trg bajki i čarobnih junaka od 21. do 30. decembra 2019. godine, svakog dana od 17 do 19 časova na platou ispred Rudarske česme.

Otvaranje Trga bajki i čarobnih junaka održaće se 21. decembra 2019. godine u 17 časova, a organizatori pozivaju decu i se oni koji se tako osećaju da posete ovu manifestaciju. Čekaju vas najlepše bajke sveta, uzbudljivi događaji, čudesna bića i hrabri junaci.

Program za deset dana sastoji se od predstava, kreativnih radionica, festivala čudesnih junaka, festivala svetlećih robota i vila, radionica plesa, biće održan i Majkl Džekson performans, organizovan fejspejnting - crtanje po licu, obezbeđeni su besplatni slatkiši za decu, radionice za pravljenje čestitiki i ukrasa za Novu godinu, pravljenje likova od balona, pričaonica bajki.

Dođite da zajedno stvaramo novogodišnju čaroliju.

* Tekst je objavljen u sklopu projekta koji je sufinansiran od strane Gradske opštine Lazarevac. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove Gradske opštine Lazarevac.

