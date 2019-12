LJUBITELJI KLIZANJA - PRAVAC TRG REPUBLIKE: Najčarobnije klizalište u gradu od sutra ponovo radi! (FOTO)

Najčarobnije klizalište u gradu - klizalište na Trgu Republike je, dva dana nakon otvaranja, ugostilo skoro 4.000 svojih sugrađana!

foto: beoinfo

Zbog neuobičajeno visokih temperatura za decembar i saveta instruktora, druženje se pomera na ponedeljak, 23. 12. i to do 10 do 22 časova.

foto: Beoinfo

Sa druge strane, svi muzički programi će se održavati po objavljenoj satnici, pa će građani danas od 19 časova moći da posete koncert "Rock around the clock" , a od 20 časova DJ Uroš Milovanović.

foto: Beoinfo

Dobra vest, za sve koji su druženje planirali na ledu, je da se i sutra nastavlja akcija besplatnog iznajmljivanja klizaljki. Sadržaji za mlade i one koji se tako osecaju su dostupni i danas u Rockstar Gaming zoni i na vrtešci.

foto: Beoinfo

(Kurir.rs)

