RADOJIČIĆ: Beograd daje šansu svima, u glavni grad godišnje bogatiji se doseli 7.000 ljudi

BEOGRAD - Više od 100.000 ljudi svake godine promeni mesto prebivališta na teritoriji Srbije, iz jednog mesta u drugo, iz grada u grad, ali svi putevi najčešće vode ka severu zemlje, tačnije ka Beogradu.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Beograd uvek ima pozitivan migracioni saldo - koliko god ljudi da se iseli, broj stanovnika je za oko 7.000 ljudi uvećan, što je trend poslednjih nekoliko godina.

Po regionima, beogradski i region Vojvodine u poslednjoj analiziranoj 2018. godini imali su pozitivan migracioni saldo.

Od ukupno 25 oblasti u Srbiji, kako se navodi, najveći broj migratornih kretanja ostvaren je na teritoriji beogradske oblasti i to 50.982 doseljenih i 44.004 onih koji su se odselili.

Beogradska, južnobačka, severnobačka i nišavska oblast su ostvarile pozitivan migracioni saldo, dok je u 21 oblasti taj saldo negativan, navodi list. Prema podacima RZ ZS, u 2108. godini su 122.193 osobe promenile prebivalište, odnosno trajno se preselile iz jednog u drugo mesto na teritoriji Srbije.

Iz regiona Šumadije i zapadne Srbije, od 2014. do 2018. migracioni saldo je negativan i prosečno iznosi 4.000, a negativni su, prosečno za oko 3.000 ljudi, i regioni južne i istoče Srbije.

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže za list da Beograd daje šansu svima i navodi da je glavni grad godišnje u proseku bogatiji za 7.000 ljudi.

"Svakako, to je u skladu sa globalnim trendovima koji predviđaju da će do kraja naredne decenije tri četvrtine svetskog stanovništva živeti u gradovima. Predviđa se da će u narednih 15 godina Beograđana biti više za oko 250.000", rekao je on.

Svi ozbiljni gradovi, prema njegovim rečima, u svojim planiranjima uzimaju u obzir ove podatke kako bi se pripremili i organizovali.

Tako i mi, naveo je gradonačelnik prestonice, strataški planiramo razvog Beograda kako bi smo mogli da odgovorimo na izazove gradova koji rastu - od sabraćajnih gužvi, komunalnih problema, do unapređenja komunikacije građana sa upravom.

