DOBRA VEST: Beograd pomaže porodice sa troje i više dece

BEOGRAD - Članica Gradskog veća Grada Beograda i koordinatorka projekta "Tri plus" Tanja Popović, izjavila je danas da je Grad Beograd od početka ove godine pristupio programu "Tri plus" u okviru koga se obezbeđuje pomoć za porodice sa troje ili više dece.

Skupština Grada Beograda na sednici 27. decembra donela je odluku da Grad Beograd pristupi Programu Tri plus u okviru koga se obezbeđuje podrška porodicama sa troje i više dece, rekla je Popovićeva i navela da u Beogradu ima oko 34.000 takvih porodica.

U okviru Programa Tri plus punoletni članovi porodica sa troje i više dece dobijaju kartice kojima ostvaruju popuste u brojnim maloprodajnim objektima. Na taj način Grad doprinosi poboljšanju njihovog životnog standarda. U okviru programa Tri plus, koji se sprovodi u mnogim gradovima u Srbiji, već postoje ugovori s brojnim maloprodajnim lancima, a mi ćemo u Beogradu u taj program uključiti naše sportske centre, ustanove kulture kao i one maloprodajne kompanije koje do sada nisu bile u ovom programu, a s kojima Grad sarađuje, rekla je Popović, prenosi Beoinfo.

Koordinatorka tog programa rnajavila je da će tokom januara Grad završiti sve formalnosti oko pristupanja programu, prijave zbirke podataka povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kako bi sve porodice koje imaju troje i više dece bile zvanično obaveštene da u svojom gradskim opštinama mogu da se prijave za dobijanje kartica.

Kada budemo završili sve zakonske formalnosti, tada ćemo svakoj porodici sa troje i više dece poslati pismo, pozvati ih da pristupe programu i obavestiti ih gde mogu da se prijave za dobijanje kartica. Kartice koje će dobiti porodice sa troje i više dece biće potpuno besplatne i učešće u ovom programu porodice neće koštati ni dinar, kazala je ona.

Porodice koje postanu deo ovog programa imaće koristi od njega. Grad Beograd već na različite načine pomaže ove porodice jer je, recimo, boravak u vrtićima za svako treće dete besplatan. Nastavićemo da pomažemo obe porodice, širimo mere populacione politike u skladu sa budžetskim mogućnostima, a program Tri plus veliki je korak ka tome, poručila je Tanja Popović.

(Kurir.rs/Tanjug)

