MALA ANASTASIJA JE PRVA BOŽIĆNA BEBA U BEOGRADU: Na poklon dobila dukat FOTO

Anastasija je prva beba rođena u Beogradu na Božić, najradosniji hrišćanski praznik.

Majka Anđelka Jović (22) rekla je da joj je Anastasija drugo dete jer već ima devojčicu od godinu i po dana. Poručila je da se rađa što više beba.

Dežurni lekar Nenad Kušljević kaže da se za 24 časa rodilo sedam beba, četiri dečaka i tri devojčice.

Kušljević je rekao da je prvi porođaj bio posle jedan sat i da je sve proteklo kako treba. Devojčica je teška 3.200 grama, a 50 centimetara dugačka.

Tradicionalno svake godine opština Zvezdara daruje dukat za prvu bebu rođenu na Božić.

Miloš Ignjatović, predsednik opštine kaže da je ovo već šesta godina kako se to sprovodi.

U Kliničko-bolničkom centru "Dragiša Mišović" dobro su počeli ovu godinu. Na Božić se rodio se Lazar. Tridesetogodišnja Lazarova mama kaže da ima ćerku od 12 godina.

Slađana Mihajlović, upravnica porodilišta kaže da su tokom prošle godine imali čak 2.746 beba, od čega 30 pari blizanaca, što je 35 procenata više nego prethodne godine.

"Od 1. januara 2020. imamo 48 beba, tako da smo ponosni i radujemo se ovoj godini i verujem da će biti još više porođaja", rekla je Mihajlovićeva.

"Više od 12.000 mama je glasalo za nas kao najbolje porodilište u Srbiji", rekla je upravnica, poručivši da je roditeljstvo najbitnija stvar.

Doktorka je istakla da se poromenila politika vođenja Kliničko-bolničkog centra.

"Mi smo oformljeni za 1.800 porođaja, imali smo 1.000 više, i to je zato što imamo novu ambulantu za dnevnu bolnicu, gde pacijentkinja dođe, čekira se, ne prespava već ide kući. Imamo ambulantu za sterilitet za parove koji imaju problem, sve osim vantelesne imamo, nadamo se da ćemo i to imati, zatim ambulantu za kontracepciju, menopauzu - to su nove ambulante, ulažemo za veći protok pacijenata, tako da imamo dosta pacijenata koji se vraćaju kod nas", zaključila je Mihajlovićeva.

