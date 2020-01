VESIĆ: Ivo Andrić dobija spomen-tablu u Briselu, a glavni grad Belgije ulicu u Beogradu

BRISEL - Na kući u glavnom gradu Belgije, u kojoj je jedno vreme živeo naš nobelovac Ivo Andrić, biće postavljena tabla koja će ukazivati na to, dok će jedna ulica u Beogradu dobiti ime po Briselu, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić, koji se nalazi u zvaničnoj poseti glavnom gradu Belgije. Vesić je u Briselu razgovarao sa državnim sekretarom Regije Brisel Paskalom Smetom, a kako je rekao posle sastanka, između dva glavna grada biće uspostavljena zvanična saradnja.

- Beograd i Brisel su evropski gradovi, a do sada nismo imali nikakvu formalnu saradnju. Bilo je krajnje vreme da Beograd i Brisel uspostave saradnju – rekao je Vesić.

On je istakao da će već tokom ove godine jedna ulica u Beogradu dobiti ime po Briselu, kao što u Briselu već decenijama postoji Beogradska ulica. -To će biti prilika da potpišemo sporazum o saradnji koji će definisati saradnju u oblasti kulture, razmene informacija i saobraćaja – naveo je Vesić.

On je najavio da će u naredne dve godine biti organizovani i Dani Brisela u Beograda, a biće organizovani i Dani Beograda u glavnom gradu Belgije. Vesić je istakao da je posebno zadovoljan što su domaćini prihvatili predlog delegacije Beograda - da se na kući u Briselu u kojoj je 1929. godine, devet meseci živeo nobelovac Ivo Andrić, kao diplomata Kraljevine Jugoslavije, postavi tabla koja bi na to ukazivala. - S obzirom na to da Ivo Andrić nije samo srpski i jugoslovenski, već svetski pisac i jedan od najpoznatijih pisaca 20. veka, želimo da i na taj način napravimo još jednu vezu dva grada i dve zemlje. Verujem da ćemo i na taj način nastaviti saradnju koja može da bude dobra i od koristi i Briselu i Beogradu - rekao je Vesić, izrazivši nadu da će tabla biti postavljena već tokom ove godine. Takođe, dva grada razmenjivaće iskustva kada je reč o izgradnji biciklističkih staza i uspostavljanju sistema javnih bicikala, u čemu je, kako kaže Vesić, Beograd na početku, a Brisel već dosta napredovao.

On je dodao da će Beograd i Brisel razmenjivati iskustva i kada je u pitanju zaštita kulturne baštine, odnosno kako zaštititi kulturnu baštinu a ne zaustaviti razvoj grada. - Zaista se radujem poseti delegacije Brisela Beogradu tokom ove godine, jer će to biti početak jedne uspešne saradnje. U Briselu već živi puno naših sunarodnika i dobro je da naša dva grada formalno sarađuju – rekao je Vesić. On je naveo je da će glavni gradovi Srbije i Belgije sarađivati i na određenim evropskim projektima u kojima se traži da učestvuje jedna zemlja članica EU i jedna koja je kandidat za članstvo.

(Kurir.rs/Beoinfo)

