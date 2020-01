OVIMA TREBA ODUZETI DETE! ŠTA RADI OVA GOSPOĐA U SENDVIČU IZMEĐU 2 BUSA?! Vozač GSP snimao na šta sve nailazi dok vozi!

BEOGRAD - Vozač beogradskog GSP, kako se predstavlja na Jutjubu, redovno na tom kanalu objavljuje video-snimke sa svog radnog mesta u kojima prikazuje na kakve sve vozače i situacije nailazi tokom svog radnog dana.

- Seku me, pa blokiraju raskrsnicu, pa sa detetom u kolima ispred busa... Jedan ludi dan! Prvo dok dajem migavac i krećem iz stanice, seku me dva auta pa onda... Ma gledajte šta da pišem!!! - kaže on na Jutjubu.

Njegovi snimci izazivaju brojne komentare, jer prikazuje ono na šta u Beogradu nailazimo svakog dana i što nas redovno nervira i kod vozača i kod pešaka. Neki ga kude, neki ga hvale...

(Kurir.rs/Youtube/Foto: Youtube Printscreen)

Kurir