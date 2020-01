NADLEŽNI TVRDE-VAZDUH U BEOGRADU PRIHVATLJIV: Podaci se ažuriraju na svaki sat, građani da se prilagode aktuelnom stanju

Vazduh u Beogradu je trenutno prihvatljivog kvaliteta, a koncentracija suspendovanih PM 10 čestica je nešto iznad 50, kaže za Tanjug Andreh Šoštarić iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.

"Trenutno je vazduh u Beogradu prihvatljiv. Vidimo da su koncentracije PM 10 čestica u padu, a tome je doprinela promena metoroloških uslova. Ovih dana bio je jako zagađen i zagađen vazduh, sada je prihvatljiv. Trenutno prilike ukazuju na to da će biti dobrog kvaliteta danas", rekao je Šoštarić za Tanjug.

Pojašnjava da indeks kvaliteta vazduha ima pet kategorija i da je od 0 do 25 vazduh odličan, od 25 do 50 dobar, od 50 do 100 prihvatljiv, od 100 do 180 zagađen i preko 180 mikrograma po metru kubnom PM 10 čestica jako zagađen.

Podaci o kvalitetu vazduha u Beogradu ažuriraju se na svakih sat vremena i građani mogu o tome da se informišu na sajtu GŽZ.

"Važno je da se građani informišu kako bi mogli da organizuju svoje pojnašanje i da se prilagode aktuelnoj situaciji", naveo je on.

Kaže da je ove godine povećana medijska pažnja i interesovanje javnosti za kvalitet vazduha.

"Vazduh jeste problem svih nas koji zajednički treba da rešavamo", naveo je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

