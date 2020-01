MILAN U VINČI PRVI DOPLIVAO DO KRSTA PA URADIO NEŠTO ZA PAMĆENJE Dogovorio sve pre trke, devojka ništa nije znala VIDEO

Sedmi put zaredom, sada već tradicionalno, u Vinči na obali Dunava održana je manifestacija "Plivanje za Časni krst". Prvi do krsta doplivao je Milan Kićović a zatim je pred svima prisutnima pozvao devojku Lidiju da mu se pridruži na bini i zaprosio je.

Da će Milan zaprositi devojku Lidiju, znali su i ostali učesnici kao i organizatori. Sve je bilo unapred dogovoreno, tačnije učesnici plivanja su pustili Milana da dođe prvi do krsta, kako bi iznenadio svoju devojku Lidiju. Razgovarali smo sa Milanom pre nego što je litija krenula iz porte crkve u Vinči ka keju, gde je sve bilo spremno za učesnike ove manifestacije. Milan je imao blagu tremu i razgovarao sa nama šta namerava da uradi. Na razne muške upadice, da to ne čini, jer su se i oni tako prevarili pa se oženili, Milan je reagovao sa osmehom ali ni u jednom trenutku nije ni pomislio da odustane od onoga što je naumio.

Nakon služenja u crkvi u Vinči, učesnici plivanja i ostali građani krenuli su u litiji do mesta gde će se plivanje obaviti. I kao što je bilo unapred dogovoreno, prvi do krsta doplivao je Milan Kićović.

Sveštenik Dragan je saopštio okupljenima ko je prvi ove godine doplivao do krsta, a zatim je pozvao da do bine dođe Milanova devojka. Lidija nije ni slutila šta je očekuje, do bine je došla bojažljivo. Zatim je Milan kleknuo ispred Lidije i pitao je da li želi da se uda za njega. U ruci je držao prsten koji je, dok je plivao, bio kod sveštenika Dragana.

(Kurir.rs)

Kurir