NOVE ŽUTE TRAKE U BEOGRADU ZA UBRZANJE SAOBRAĆAJA: Evo gde se nalaze, putnici GSP se raduju

Beogradski Sekretarijat za saobraćaj navodi da su nove žute trake u prestonici uvedene kako bi se ubrzao saobraćaj.

I dok to vozačima privatnih automobila ne odgovara, svi koji se voze autobusima GSP-a mogu da se raduju.

Vozači putničkih automobila ne mogu više da se kreću istim putanjama kao ranije jer su uvedene nove žute trake.

Ipak, ta odluka Sekretarijata za saobraćaj ima prednosti za one koji se voze vozilima GSP-a.

Milan Božović sa Saobraćajnog fakulteta ističe da to nije nepoznata mera.

"To je pozitivna odluka za GSP, ali za ostale jeste problem jer će se smanjiti kapacitet saobraćajnica", navodi Božović.

Na zamerke da ne bi smelo da bude žute trake na auto-putu kroz Beograd, Božović navodi da to ni nije auto-put, i da je žuta traka zamišljena kako bi se njome kretala vozila hitnih službi.

Zbog vožnje žutim trakama 18.000 vozača platilo je kaznu 2018. godine.

Gde se sve nalaze žute trake

Žuta traka sada se nalazi duž Bulevara Jurija Gagarina, od Otvorenog tržnog centra ka Bloku 70, što je odmah ubrzalo linije 89 i 95.

Žutom bojom obeležen je deo i u Omladinskih brigada, od Jurija Gagarina do opštine Novi Beograd, pa sada linije 67, 68, 73, 76, 94 idu brže, a na raskrsnicama imaju prvenstvo pri uključenju. I tramvajske baštice duž Milentija Popovića su žute trake, od Bloka 21 do Bloka 23.

I Sarajevska ulica dobila je žutu traku u smeru ka centru, odnosno od Višegradske do Balkanske, kojom sa obraćaju autobusi 52, 53, 56, 56L, i drugi do Zelenog venca. Ipak, ovde je ona vremenski ograničena, odnosno važi samo od 7 do 9 sati i od 14 do 18 sati.

Krajem decembra, uvedene su žute trake na raskrsnici Ulice Milentija Popovića i Bulevara Mihajla Pupina, i u Bulevaru oslobođenja od Veterinarskog fakulteta do kružnog toka na Slaviji.

Do kraja meseca, žuta traka će biti uvedena u Bulevaru vojvode Mišića, od Radničke ulice do "Tempa", ali će važiti samo "u špicu" - od 7 do 9, i od 15 do 18 sati.

Žuta traka biće uvedena i u Ilije Garašanina od Majora Ilića do Takovske, što će ubrzati linije 65 i 77. Najavljeno je i farbanje kolovoza u žuto u Višnjičkoj ulici, od Vuka Vrčevića do Rospi ćuprije.

(Kurir.rs/RTS, Telegraf/ FOTO: Beta/Miloš Miškov)

Kurir