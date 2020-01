RASPUST U RAKOVICI: Besplatne škole jezika, glume, gitare i pevanja, balet i likovne radionice

BEOGRAD - Pod pokroviteljstvom Gradske opštine Rakovica, u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica tokom zimskog raspusta u februaru održaće se niz besplatnih škola za učenike i najmlađe sugrađane, saopšteno je iz ove opštine. Tom prilikom biće organizovane likovne radionice, besplatna škola glume za decu od sedam do 14 godina, škola engleskog jezika, balet za decu uzrasta od tri do šest godina, rok hor za uzrast od šest do 15 godina, kao i škola gitare i pevanja. Zainteresovani se mogu prijaviti na imejl-adresu: kcrakovica@gmail.com. Detaljne informacije i podaci o prijavama na pojedinačne radionice i škole objavljeni su na sajtu Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica: http://ckorakovica.com.

(Kurir.rs/Beoinfo)

Kurir