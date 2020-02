NADEŽDA SA CERAKA BILA JE UPORNA: 11 klupa u naselju Cerak vinogradi postavljeno na njen zahtev

BEOGRAD - Na zahtev sugrađanke Nadežde Ognjenov iz naselja Cerak vinogradi i angažovanjem zamenika gradonačelnika Gorana Vesića, od Osnovne škole „Ujedinjene nacije” ka Vojno-medicinskom centru ugrađeno je 11 klupa, te je taj način ovaj deo naselja postao pristupačniji za starije građane i majke sa decom. Ova sugrađanka nedavno se javila u emisiju „Pitajte zamenika gradonačelnika” na TV Studio B, požalivši se na nedostatak sadržaja za starije sugrađane na ovom potezu, a Goran Vesić odmah je reagovao. – Ovo je primer kako se rešavaju problemi, jer važno je da imamo komunikaciju sa građanima koji nam ukazuju na probleme. Svaki njihov zahtev i pismo upućeno meni prosledi se nadležnim službama. Neki problemi mogu da se reše brže, a za neke treba više vremena. Ovaj je bio rešiv i bilo je samo pitanje dobre volje. Pozvao sam JKP „Zelenilo – Beograd” koje je postavilo 11 klupa, od čega sedam sa naslonom – rekao je zamenik gradonačelnika. Zahvalio je Nadeždi jer je ukazala na ovaj problem za koji se ne bi znalo i koji zbog toga naprosto ne bi bio rešen.

foto: Beoinfo

– Posao vlasti je da rešava probleme, neke brže neke sporije, ali mnogo problema može da se reši uz malo dobre volje i kada se komunicira s ljudima. Ako na taj način uvek budemo radili, rešićemo ih sve, a to je naš zajednički cilj – istakao je Vesić. Nadežda Ognjenov je ukazala na to da u tom delu naselja i blizu škole „Ujedinjene nacije” nema dovoljno klupa ili su slomljene. – U ovom delu naselja je veliki park u tu obično ima puno dece iz škole i obdaništa. Zamolila sam zamenika gradonačelnika Gorana Vesića da se obezbedi desetak klupa, kako bismo mi penzioneri i majke sa malom decom imali gde da sednemo, jer ovo je predivan park – rekla je naša sugrađanka i zahvalila Goranu Vesiću na brzom angažovanju. Vesić je podsetio i na šetalište Lazaro Kardenasa na Novom Beogradu, koje će biti završeno do marta. Ono je bilo potpuno devastirano, a kako je rekao, na zahtev građana renovirano je, u šta je Grad uložio skoro tri miliona evra.

foto: Beoinfo

– Najveće mi je zadovoljstvo da uradimo nešto dobro za građane jer naš zajednički posao je da Beograd učinimo boljim mestom za život. To jesu i veće plate i radna mesta, ali i uređeno dečje igralište ili park, sređeni ulazi i obnovljene fasade. Za mene je svaka ova stvar velika jer je dobra za građane Beograda – naglasio je Vesić. Prošle godine ovo naselje je stavljeno pod ingerenciju Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda i proglašeno za kulturno dobro.

(Kurir.rs/Tanjug/Beoinfo)

