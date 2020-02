STANOVNICI VIDIKOVCA NA MUKAMA: Auto-pijaca na parkingu usred Beograda

Improvizovana auto-pijaca na parkingu na Vidikovcu pravi ozbiljne probleme stanovnicima ovog kraja Beograda jer su prinuđeni da svoje automobile parkiraju i po zelenim površinama i ivičnjacima.

Na parkingu na Vidikovcu preko puta crkve stoji nekoliko automobila s nalepnicama da su na prodaju, a brojni stanari okolnih zgrada, kao i oni koji pazare u obližnjim radnjama nemaju gde da ostave svoja vozila.

- Ima tu automobila koji stoje mesecima, a ja kružim i po pola sata po naselju kako bih našao mesto da se parkiram. A neretko mi je u automobilu i cela porodica, deca od pet i šest godina i beba koja nema ni godinu dana. Kad nemam gde, parkiram se i na trotoaru. A ti automobili bez ikakvih problem tu stoje, i to uglavnom u redu do ulice, kako bi natpisi da su na prodaju bili uočljiviji. To nigde nema - rekao je za Kurir M. V.

Nemaju gde... Žitelji Vidikovca prinuđeni da parkiraju gde stignu foto: Privatna Arhiva

Na broj telefona ostavljen na jednom od automobila na prodaju javio nam se prodavac koji tvrdi da je vlasnik.

- To je običan parking, svako ima prava tu da ostavlja auto. Ništa se ne plaća i ne mora niko da se zove da biste dobili dozvolu, samo ako ima slobodnog mesta, ostavite svoje vozilo tu i zalepite papir sa svim informacijama o kolima koja prodajete. Za ovaj parking znaju svi u tom kraju. Moj automobil stoji tu više od godinu dana, građani zovu, raspituju se, ali mi niko nije pravio problem, ja sam građanin kao i svi drugi - kazao je za Kurir čovek koji nije želeo da se predstavi.

Vladan Kocić, predsednik opštine Rakovica, na čijoj teritoriji je i ovaj parking, kaže za Kurir da su im ruke vezane iako odavno znaju za taj problem. - Naša komunalna milicija im ništa ne može ako su registrovani, zato što je u pitanju javni parking i ljudi imaju puno pravo da tu ostavljaju svoja kola. Jedino mogu da reaguju ako vozila nisu registrovana, što i rade, kako bi na parkingu bilo više mesta.

Građani nam se često žale zato što tu ima malo mesta, i generalno ima malo parking mesta u Rakovici, ali mi nemamo zakonski osnov išta da preduzmemo - rekao je Kocić.

Iz komunalne milicije juče nisu zvanično odgovorili na pitanja Kurira, a nezvanično nam je rečeno da su posle našeg upita poslali ekipu na parking da utvrdi o čemu je reč.

Kurir.rs/ Nevena Tomašević Foto: Privatna arhiva

