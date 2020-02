BEZ VODE SUTRA DEO PALILULE I ZEMUNA: Zalihe da pripreme žitelji ovih ulica

BEOGRAD - Potrošači opštine Palilula ostaće u sredu, 12. februara, od 8 do 16 sati bez vode u naselju Crvenka i ulicama 29. novembra (od Petra Drapšina do Borčanskih žrtava 1914.), Žarka Zrenjanina (od Vuka Karadžića do Ustavske), Petra Drapšina (od broja 1 do Ustavske), Vuka Karadžića, Borčanskih žrtava 1914. (od Vuka Karadžića do Ustavske) i Branka Radičevića (od Lole Ribara do Petra Drapšina), saopšteno je iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”. Istog dana, od 8 do 20 sati bez vode će biti potrošači opštine Zemun na parnoj strani auto-puta za Zagreb. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

foto: EPA/Ilustracija

Iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Sve dodatne informacije potrošači mogu dobiti u Kontakt centru JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” na telefon 3606-606, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na adresi www.bvk.rs.

(Kurir.rs/Beoinfo)

Kurir