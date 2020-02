PETA SRPSKA KONFERENCIJA O NEKRETNINAMA I INFRASTRUKTURI Vesić: Investicije u Beogradu obilaznica, kanalizacija, metro

BEOGRAD - Najbitnije investicije koje su ostvarene u Beogradu u poslednjih nekoliko godina u okviru saobraćajne infrastrukture predstavlja obilaznica oko Beograda, a u budućnosti će to biti metro, rekao je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

U radovima obilaznice ostao je samo da se završi, kako kaže, deo oko Bubanj potoka i kada to bude gotovo u gradu će se značajno smanjiti zagađenje vazduha i gužve u saobraćaju.

Nakon obilaznice ono što će obeležiti radove u Beogradu jeste metro i to će biti, prema njegovim rečima, nešto najznačajnije što će se izgraditi u budućnosti.

foto: Beoinfo

"Beograd je trenutno veliko gradilište i metro je najvažniji projekat koji će biti realizovan u budućnosti. O tome se govori od 1971. godine i Beograd je jedini grad ove veličine koji nema metro. U pitanju je projekat između 3,8 i 4 miliijarde evra", rekao je Vesić na petoj srpskoj konferenciji o razvoju nekretnina i infrastrukture.

Sledeći kapitalni projekat je gradska železnica u okviru koje je u planu da se u narednih pet godina poveže 186 kilometara pruge.

Prema njegovim rečima, ove godine će biti povezani Lazarevac, Barajevo i Sopot. "Kada se bude zavrsio 2021. godine remont pruge, imaćemo povezane sve prigradske opštine gradskom železnicom, osim Grocke. To će sve doprineti da metro i gradska železnica smanje upotrebu ličnog saobraćaja za oko 30 odsto", kazao je Vesić.

Prema njegovim rečima, gradiće se i dva velika gradska tunela jedan kod Pančevačkog mosta, drugi kod Autokomande, koji će takođe značajno pospešiti funkcionisanje saobraćaja.

foto: Beoinfo

Uskoro će biti i raspisan tender za rečni prevoz, kako kaže, jer Beograd ima fantastičan položaj reka, koje povezuju Obrenovac, Grocku i Zemuna.

"Radićemo i most na Adi Huji, čija je vrednost oko 220 miliona evra, i to je most koji će povezati most na Adi", naveo je Vesić.

Prema njegovim rečima, jedan od važnijih projekata u Beogradu, predstavlja rešavanje višegodišnjeg problema kanalizacije. "Beograđani treba da znaju da naša sva kanalizacija ide direktno u Savu i Dunav. Mi godišnje sipamo oko 60.000 olimpijskih bazena fekalija u te dve reke. To ne radi više nijedan grad ove veličine, i to mora da se reši. Zato smo počeli sa investicijom i fabrikom za preradu otpadnih voda, čija je vrednost oko 190 miliona evra. Kada završimo to, ukinućemo oko 80 odsto izliva u Savu", naveo je Vesić.

foto: Beoinfo

Posebno se zahvalio grantovima koje je Beograd dobio od EIBA i EBRD.

"Sa EIB pregovaramo da projektujemo fabriku za preradu otpadnih voda u Ostružnici, koje će pokupiti otpadne vode iz Sremčice, Železnika i Umke. Radićemo sa njima i kanalizaciju u Kaluđerici. Mislim da su ovo veoma važni projekti koji menjaju civilizacijski kvalitet života građana na bolje", naveo je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir