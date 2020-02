POČELI SISTEMATSKI PREGLEDI ZA BUDUĆE ĐAKE PRVAKE: Neophodno zakazivanje, najduže čekanje kod očnog i URL

evo do kada zvanično traje upis mališana

Iako je do početka upisa u prvi razred osnovne škole ostalo više od mesec dana, roditelji bi trebalo već da zakažu preglede u domovima zdravlja, koji su potrebni za dobijanje lekarskog uverenja.

Najveće gužve su kod oftalmologa i otorinolaringologa, kod kojih se, u pojedinim domovima zdravlja, zakazuje tek za mesec dana. Kako pojedine osnovne škole popune upisnu kvotu već na početku upisa, mame i tate bi trebalo da požure.

Prema rečima dr Radmile Kosić, načelnice Službe za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece Doma zdravlja Zvezdara, roditelji su već posle novogodišnjih praznika počeli da se javljaju izabranom pedijatru radi dobijanja objedinjenog uputa za stomatloga, fizijatra, oftalmologa, otorinolaringologa, logopeda i laboratorijske preglede.

- Za ove preglede postoje unapred određeni termini, s obzirom na to da se svi moraju završiti do početka upisa u školu - ističe dr Kosić. - Po završetku svih predviđenih pregleda, roditelji zakazuju sistematski pregled kod izabranog lekara, kada se obavlja vakcinacija po obaveznom kalendaru i izdaje potvrda da je dete, na osnovu urađenih pregleda i analiza, sposobno za upis u prvi razred. Eventualno čekanje ne utiče na pravovremeni završetak svih pregleda do upisa

Direktorka Doma zdravlja "Voždovac" dr Nevenka Veličković ističe da su pregledi predškolaca počeli još u decembru.

- Pregledi se zakazuju, a najduže se čeka kod oftalmologa i specijaliste ORL - navodi dr Veličković. - Do sada nije bilo nijedne žalbe roditelja na eventualne probleme oko sistematskih pregleda budućih đaka prvaka.

Zbog velikog broja đaka prvaka u pojedinim naseljima, prethodnih godina se dešavalo da se već na početku upisa, posle dan-dva, popuni upisna kvota, pa su "prekobrojni" bili i prvaci koji žive u komšiluku škole kao što se, recimo, desilo u OŠ "Pavle Savić" u Mirijevu.

Molba školama

U prvi razred upisuju se mališani rođeni od 1. marta 2013. do 28. februara 2014. godine. Deca rođena od 1. marta do 31. avgusta 2014. godine, mogu se upisati nakon provere spremnosti za školu. Upis počinje 1. aprila i zvanično traje do 29. maja, ali škole primaju prijave i posle tog datuma.

Prioritet prilikom upisa imaju mališani koji teritorijalno pripadaju toj obrazovnoj ustanovi. Roditelji koji žele da upišu decu u školu kojoj po mestu življenja ne pripadaju, moraju pisati molbu da im se to omogući. Škola može upisati đaka prvaka koji pripada drugoj osmoletki, ako za to postoje kadrovske i prostorne mogućnosti.

(Kurir.rs/ Novosti, B.B. / FOTO: Profimedia/Ilustracija)

