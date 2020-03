VESIĆ: Zgrada u Karađorđevom parku postaje Zadužbina Mome Kapora

BEOGRAD - Pre pet godina doneta je odluka da jedna ulica u Beogradu ponese ime Mome Kapora, nakon toga je urađen i skver i sada je došlo vreme da se napravi i zadužbina, najavio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Povodom obeležavanja deset godina od smrti pisca i slikara, u prepunoj Svečanoj sali Gradske opštine Vračar, Vesić je najavio da će se u realizaciju osnivanja zadužbine krenuti već 15. marta.

1 / 6 Foto: Beoinfo

"Razlog zbog kojeg sam večeras ovde je taj da bih najavio zadužbinu Mome Kapora. Postoji zgrada koju koristi Gradsko zelenilo u Karađorđevom parku. Danas sam potpisao rešenje o iseljavanju Gradskog zelenila i oni su dobili drugi prostor. Mi ćemo 15, marta preuzeti taj objekat kao Grad Beograd i uraditi projekat rekonstrukcije te zgradice, gde će biti zadužbina Mome Kapora", kazao je Vesić.

foto: Beoinfo

Prema njegovim rečima, ne postoji bolje mesto za to, jer je Momo Kapor na Vračaru živeo i proveo veći deo života.

foto: Beoinfo

"Namena tog prostora, nakon rekonstrukcije je za održavanje izložba i književnih večeri. Sve ono što bi Kapor radio danas, da je sa nama. To će biti mesto gde će mladi pisci, slikari i umetnici moći da izlažu i da pokažu šta znaju", dodao je Vesić.

foto: Beoinfo

Kako kaže, nije u pitanju ni velika zgrada, pa samim tim ni investicija.

foto: Beoinfo

"Grad za to neće izdvojiti velike pare. Sve to može da se uradi, jer je Momo Kapor to zaslužio", istakao je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir