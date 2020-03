VOLONTERSKI SERVIS SNS ZVEZDARE NA USLUZI STARIJIMA: Pozovite OVAJ BROJ, poslušaće vas i doneće sve što treba (FOTO)

ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС СНС ЗВЕЗДАРЕ Због актуелне ситуације волонтерски сервис Српске напредне странке Звездара на услузи је старијим суграђанима и осетљивим групама. Како би ефикасно били на располагању грађанима, отворена је телефонска линија: 011/2452-065 путем које могу да добију бесплатну услугу набавке основних намирница и лекова у року од неколико сати од пријема позива. Радно време кол центра радним даном 9-14ч и 16-20ч и суботом од 9-14ч. Брига за најстарије приоритет је Српске напредне странке и у том циљу бићемо на услузи сениорима и осетљивим групама у акцији која траје до краја марта.

