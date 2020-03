VELIKO SRCE BEOGRADA: Glavni grad u bojama Italije, Kine, Španije, Irana i Francuske

BEOGRAD - Grad Beograd će u znak solidarnosti i podrške prijateljskim narodima gradske simbole osvetliti u bojama zastava Italije, Kine, Španije, Irana i Francuske, čime na simboličan način želi da pruži podršku ljudima koji se bore sa virusom korona, a Kini želi da izrazi zahvalsnot za svu pomoć koju nam pruža.

Planirano je da se Palata Albanija, Most na Adi, Most Gazela, Brankov most, Novi železnički most i Narodna skupština osvetle u bojama italijanske zastave 19. i 20. marta.

U znak zahvalnosti narodu Kine ta će zdanja biti u nacionalnim bojama Kine 21. i 22. marta.

U bojama Španije simboli Beograda biće 23. i 24. marta, narodu Irana Beograd će pružiti podršku 25. i 26. marta, a narodu Francuske 27. i 28. marta.

Zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović za Beoinfo je izjavio da je poruka te simbolike da nema predaje i da svi zajedno možemo da pobedimo pošast koja je zadesila čitav svet.

O ovoj simboličnoj akciji Grada Beograda staraće se Javno komunalno preduzeće "Javno osvetljenje".

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir