BEOGRADSKE PIJACE RADIĆE SAMO 3 DANA NEDELJNO: Paliluska se zatvara, prodavaci stariji od 65 godina neće izgubiti tezge

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio danas će od sutra, 23. marta, Paliluska pijaca biti zatvorena, dok će ostale pijace na teritoriji Beograda raditi samo četvrtkom, petkom i subotom, od 8.00 do 15 sati.

"Od sutra ne radi Paliluska pijaca zato što je ona zatvoren objekat, pa kada je njen rad u pitanju poštujemo odluke Vlade Srbije. Na toj pijaci ostaje da radi samo supermarket koji se nalazi na poslednjem nivou. Što se ostalih pijaca tiče, koje su ili otvorene ili poluotvorene, one će raditi samo tri dana, i to četvrtak, petak i subota od 8.00 do 15 sati", rekao je Vesić, saopštila je Gradska uprava.

On je istakao da prodavaci na pijacama koji imaju preko 65 godina, koji sada zbog odluke Vlade ne mogu da izlaze iz svojih kuća, neće izgubiti svoje tradicionalne tezge, a neće ih ni plaćati ukoliko ne rade.

"Svi na pijacama imamo prodavce kod kojih kupujemo određenu robu i to jeste draž ove vrste tržnice. Mnogi od tih prodavaca imaju preko 65 godina. Neki su se snašli i poslali mlađe na tezge, ali neki nisu. Oni koji nisu, zadržaće svoje tezge i neće ih plaćati u vreme vanrednog stanja, odnosno za dan koje ne rade. Kada sve ovo prođe, naši tradiocionalni prodavci biće na svojim tezgama”, rekao je Vesić.

On je dodao da će od danas svi parkovi koje održava JKP „Zelenilo Beograd“ biti zatvoreni.

"Tokom jutra gradski parkovi ograđeni su trakama na kojima jasno piše da su parkovi zatvoreni i da je zabranjen ulaz u njih. Sprovođenje ove mere kontrolisaće komunalna milicija i policija i moja molba građanima je da ne ulaze u parkove”, istakao je Vesić.

Vesić je, dodaje se u saopštenju, podsetio građane da od sinoć u 20 sati na teritoriji Beograda ne radi javni prevoz, a da je juče od podne ukinut međumesni prevoz.

"U Beograd i iz Beograda može se samo kolima. Javni prevoz ne radi i to se odnosi na gradski i prigradski prevoz kao i na BG voz. Biće organizovan samo direktan prevoz za zdravstvene radnike, za komunalne službe grada Beograda kao i za kompanije koje imaju organizovanu treću smenu na osnovu posebnih ugovora koje potpisuju sa GSP Beograd i Lastom", rekao je Vesić.

