OVAKO RADI PREVOZ U VREME POLICIJSKOG ČASA: U GSP samo s radnim nalogom

Do posla: Autobusi kreću na svakih 15 minuta, od 5.30 do 8 sati ujutro i od 17.30 do 20 časova, a mogu da uđu samo zaposleni sa overenim radnim nalogom i plaćenom bus-plus kartom

Svi Beograđani koji zbog potreba proizvodnog procesa moraju da se kreću posle 17 sati mogu da koriste koridorske linije koje je uvelo Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“, a u vozila se ulazi uz overeni radni nalog preduzeća i plaćenu bus-plus kartu, dok je za zdravstvene radnike, čiji rad je neophodan u borbi protiv koronavirusa, dovoljno da pri ulasku u vozila pokažu licencu za rad.

Nikola Nikodijević foto: Beta/Beoinfo

Suzbijanje zloupotreba

Prema rečima Nikole Nikodijevića, predsednika Skupštine grada Beograda, radne naloge zaposlenima izdaju poslodavci kojima je odobren rad u periodu ograničenog kretanja, od 17 sati uveče do 5 časova ujutro, i to su isti oni nalozi koje MUP traži kao dokaz da je dozvoljeno i neophodno kretanje određenih radnika tokom policijskog časa. - Za svaki novi dan potreban je novi radni nalog i to je jedini način da na najmanju moguću meru svedemo eventualne zloupotrebe tokom ograničenog kretanja - kaže Nikodijević.

Pokriveni svi pravci

On navodi da su sa 32 koridorske linije GSP „Beograd“ pokriveni svi pravci u Beogradu i da svaki radnik, uz presedanja, može stići do svog radnog mesta. Istovremeno, „Lasta“ je uvela sedam prigradskih polazaka. - Angažovano je 400 autobusa, oko 300 zglobnih i 100 solo. Oni prevoze radnike od 5.30 do 8 sati ujutro, s polascima na svakih 15 minuta, kao i od 17.30 do 20 časova. Prema povratnim informacijama koje budu stizale od vozača, napravićemo korekcije i na linije gde su potrebni veći autobusi slati zglobne, a na one gde se pokaže da su potrebe manje ići će solo autobusi - priča Nikodijević. Prema njegovim rečima, juče je u svim vozilima popunjenost bila oko 20 odsto kapaciteta, što je u skladu s propisanim merama opreza zbog koronavirusa, odnosno može se održati bezbedna udaljenost između putnika. - Autobusi se tokom noći kompletno dezinfikuju, a vozači posle svakog turnusa na okretnici dodatno dezinfikuju držače za ruke i unutrašnjost vozila - uverava Nikodijević.

Prigradske linije „Laste“ IZ SEDAM OPŠTINA DO PET BOLNICA „Lasta“ i „Lastra“ su uvele polaske iz sedam prigradskih opština do pet velikih bolnica u Beogradu. Autobusi će prevoziti zaposlene u zdravstvenim ustanovama, Gradskoj upravi i javnim komunalnim preduzećima iz Mladenovca, Sopota, Barajeva, Lazarevca, Surčina, Obrenovca i Grocke do Kliničkog centra Srbije, KBC „Zvezdara“, KBC „Zemun“, KBC „Bežanijska kosa“ i KBC „Dragiša Mišović“.

Koridorske linije GSP L1: Karaburma - Bežanijska kosa

L2: Konjarnik - Zemun polje

L3: Zemun (Bačka) - Medaković 3

L4: Karaburma - Vidikovac

L5; Karaburma - Kumodraž 2

L6: Dorćol - Braće Jerković

L7: Trg Republike - Mirijevo 4

L8: Studentski trg - Medaković 3

L9: Slavija - Konjarnik

L10: Pančevački most - Kumodraž

L11: Pančevački most - Kneževac

L12: Banjica 2 - Zvezdara (Čingrijina)

L13: Zemun (Novi grad) - Blok 44

L14: Slavija - Resnik

L15: Ustanička - Banovo brdo

L16: Mirijevo - Stari Železnik

L17: Zeleni venac - Petlovo brdo

L18: Zvezdara 2 - Bežanijska kosa

L20: Novi Beograd (Blok 45) - Nova Pazova

L21: Banjica 2 - Zemun (Novi grad)

L22: Banovo brdo - Borča

L23: Zemun (Kej oslobođenja) - Novi Železnik

L24: Vidikovac - Novi Beograd (M. Marić)

L25: Borča - Novi Beograd (Blok 45)

L26: Omladinski stadion - Padinska skela

L27: Omladinski stadion - Pančevo

L28: Vukov spomenik - Veliko selo

L29: Slavija - Begaljica

L30: Slavija - Glumčevo brdo

L31: Admirala Geprata - Velika Moštanica

L 32: Admirala Geprata - Surčin Progar

L 33: Novi Beograd (Paviljoni) - Busije

Procedura za poslodavce foto: Shutterstock 1 Prijava MUP svih zaposlenih koji imaju radnu obavezu za vreme policijskog časa, nakon čega MUP izdaje dozvolu 2 Obraćanje svojoj opštini/gradu sa iskazanom i obrazloženom potrebom za prevozom svojih zaposlenih, u cilju dobijanja dozvole 3 Opština/Grad se obraća Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) sa zahtevom za dobijanje prethodne saglasnosti 4 Ova, prethodna saglasnost MGSI se može izdati uz uslov da privredni subjekt koji će obavljati prevoz putnika dobije dozvolu za vozača od MUP za kretanje u vreme policijskog časa i obavesti ih o odobrenoj ruti prevoza i terminima 5 Prevoznik se preko Ministarstva privrede obraća MUP i ako dobiju dozvolu za kretanje u vreme policijskog časa, može da organizuje prevoz

Posebni polasci PREVOZ VAN „KORIDORA“ Nikodijević ističe da Grad omogućava privrednicima koji imaju specifične zahteve za dodatnim prevozom, van koridorskih linija, da sa GSP „Beograd“ ugovore prevoz svojih radnika po posebnim uslovima. Zahtevi se dostavljaju na imejl adresu Sekretarijata za javni prevoz - javniprevoz.covidbeograd.gov.rs. Oni na taj mejl treba da dostave podatke o ukupnom broju osoba za koje je neophodno obezbediti prevoz i podatke o vremenskom intervalu u kom će se obavljati radni proces, spisak adresa zaposlenih po opštinama i mesto rada, zahtev i njegovo obrazloženje. Poslodavci su dužni da za prijavljene zaposlene uplate bus-plus za tekući mesec, kao i da obezbede radne naloge posebno za svaki dan.

Kurir.rs/Viktor Petrović Foto: GSP

Kurir