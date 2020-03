PORODILJSKE I USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE NEĆE KASNITI U BEOGRADU: Danas će biti isplaćeno 37,5 miliona dinara

Porodiljske i druge usluge socijalne zaštite u Beogradu neće kasniti ni jedan dan, izjavila je gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević dodajući da je danas 25. u mesecu kada je po planu isplata za porodilje.

Dodala je da će danas njima biti isplaćeno 37,5 miliona dinara "Naše porodilje u Beogradu mogu da budu mirne što se tiče isplata prava, što se tiče samih podnošenja zahteva i naknada jer smo uspeli sve da organizujem", kazala je Stanisavljević za RTS.

Što se tiče podnošenja rešenja, porodilje mogu da ih podnesu putem pošte, a mogu da dođu i do Sekretarijata, navela je Stanisavljević pojašnjavajući da su ostavljene kutije za svaku vrstu prava.

Mogu lično da ubace u određenu kutiju i da na taj način podnesu zahtev za ostvarivanje prava.

Što se tiče isplate samih naknada, tu nema nikakvog čekanja, sve se isplaćuje na vreme, kaže Stanisavljević i navodi da kada je u pitanju novčana socijalna pomoć, dečiji dodatak, uvećana tuđa nega i pomoć, tuđa nega i pomoć, posebna nega, za sve one koji su bili u pravu, a za koje nije odlučeno do 15. marta od nadležnih, ta prava se produžavaju na tri meseca, odnosno do kraja vanrednog stanja.

"I gradska prava isplaćujemo na vreme, bez i jednog dana kašnjenja", navela je Stanisavljević i dodala da će danas biti isplaćeno porodiljama 37,5 miliona dinara za 1.400 rešenja koja su uradili za ovaj mesec.

Od početka godine urađeno je 3.500 rešenja kada su u pitanju porodilje i gradska prava, kazala je Stanisavljević i istakla da je isplaćeno, zaključno sa današnjom isplatom, skoro 100 miliona dinara.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto ilustracija: Profimedia)

Kurir