Zbog koronavirusa prošlog vikenda ukinut je gradski prevoz u celoj Srbiji. Za 33 koridorske linije koje će u Beogradu saobraćati za vreme vanrednog stanja predviđeni su polasci na 15 minuta i to od 5 i 30 do 8 sati, i od 17 i 30 do 20 sati, a njima se mogu voziti isključivo ljudi sa radnim obavezama.

Kako razmišlja čovek koji i u danima epidemije vozi ljude na posao? Šta su problemi koji muče putnike? Šta im poručuju gradse vlasti? Prilog KURIR TV daje odgovore na ova pitanja.

Kurir.rs/Kurir TV

Kurir