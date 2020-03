U skladu sa novim merama Vlade Srbije, po kojima je produžen policijski čas vikendom od 15.00 do 5.00 ujutru, većina prodavnica i marketa u glavnom gradu radiće po skraćenom, prilagođenom radnom vremenu.

Najveći gradski supermarketi će danas biti otvoreni do 14.00 ili 14.30 časova, mada ima i onih koji će primati potrošače samo do podneva.

Od ponedeljka do petka, radno vreme ostaće po ranijem skraćenju, a to je do 15.00 sati i za sada neće biti novih izmena.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir